Tottenham | Llorente | “Partita incredibile Ora voglio la Coppa che mi è sfuggita 4 anni

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Le parole di Fernando, attaccante del, tra i protagonisti della rimonta degli Spurs in Champions League contro l’Ajax che ha dato agli inglesi il pass per la finale del Wanda Metropolitano contro il Liverpool. Ai microfoni di Sky,dice: “E’ stata una partita. A fine primo tempo eravamo fuori. Quello che è successo è stato. Dentro al campo pensavamo che se avessimo fatto il primo gol tutto sarebbe potuto accadere”. Poi i complimenti a Lucas Moura, autore della tripletta decisiva: “Ha fatto una triplettae ci ha dato una bella mano per vincere questa partita, era davvero difficile”. Sulla finale contro il Liverpool: “Sarà sicuramente una bellissima finale contro una grandissima squadra come il Liverpool. Due squadre inglesi in finale, è un qualcosa di”. In ...

