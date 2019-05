Spaccio di droga | 14 arresti in Sardegna | tra i boss in manette anche un carabiniere

ERICE : COLTIVAZIONE E Spaccio DI DROGA ARRESTATO DAI CARABINIEREI 45ENNE : Nella mattinata di ieri 3 maggio 2019 i Carabinieri della Stazione di ERICE hanno tratto in arresto CERNIGLIARO Francesco, trapanese classe 74 per il reato di COLTIVAZIONE e SPACCIO di sostanza ...

DROGA/ Tolleranza zero sul piccolo Spaccio è giusta - ecco perché : Una proposta della Lega chiede mano pesante anche contro i piccoli spacciatori. Un fenomeno che oggi si è ampliato in modo drammatico e che va contrastato

Un arresto per Spaccio di droga e 19 denunce : il bilancio del ponte di Pasqua : Una persona arrestata, 19 denunciati e 23 segnalati all’autorità giudiziaria. E’ il bilancio dell’attività svolta dai carabinieri di Palermo in occasione del lungo ponte di Pasqua, frutto del piano di controllo del territorio del capoluogo, a garanzia dei cittadini e dei tanti turisti che hanno deciso di trascorrere questi giorni in città. Grande attenzione è […] L'articolo Un arresto per spaccio di droga e 19 denunce: il bilancio ...

Spaccio di droga vicino a scuole - sgominata banda : "Da mesi, spacciavano a cielo aperto tra i vicoli del centro storico , riversando grossi quantitativi di hashish e marijuana tra giovani e giovanissimi, all'uscita di scuola o all'ora dell'aperitivo" .

Droga : Spaccio ad Agrigento - arrestata una banda di immigrati : Una banda di spacciatori di Droga composta da gambiani e nigeriani è stata scoperta dai carabinieri di Agrigento che nell'operazione da loro chiamata “Piazza pulita” hanno eseguito una decina di arresti e perquisizioni. A carico degli indagati ha emesso un provvedimento di fermo la Procura della Repubblica di Agrigento. I pusher agivano con violenza: le telecamere dei carabinieri, in più occasioni, li hanno ripresi mentre spaccavano ...

Agrigento : Spaccio di droga vicino alle scuole - arresti e perquisizioni : Palermo, 22 apr. (AdnKronos) - E in corso una vasta operazione antidroga dei Carabinieri di Agrigento che stanno eseguendo arresti e perquisizioni nei confronti di trafficanti di droga. Sequestrato anche un quantitativo di hashish e marijuana. Sono un centinaio di carabinieri impegnati nell'operazio

Droga : Spaccio ad Agrigento - arrestata un banda di immigrati : Una banda di spacciatori di Droga composta da gambiani e nigeriani è stata scoperta dai carabinieri di Agrigento che nell'operazione da loro chiamata “Piazza pulita” hanno eseguito una decina di arresti e perquisizioni. A carico degli indagati ha emesso un provvedimento di fermo la Procura della Repubblica di Agrigento. I pusher agivano con violenza: le telecamere dei carabinieri, in più occasioni, li hanno ripresi mentre spaccavano ...

Scuole sicure - Salvini : “Droga è emergenza nazionale”. 4 - 2 milioni per i comuni contro lo Spaccio : Al via 'Scuole sicure', l'iniziativa del Viminale contro lo spaccio negli istituti scolastici per il 2019/2020: 100 i comuni interessati per 18 regioni, 4,2 milioni di euro le risorse messe a disposizione. Salvini: "Chi pensa che la droga non sia un problema sbaglia di grosso, soprattutto nei dintorni delle Scuole. I venditori di morte vanno colpiti e contrastati duramente".Continua a leggere

Spaccio di droga - minacce ai vicini e rogo in un palazzo : 20enne espulso : Mosè era balzato nuovamente agli onori della cronaca il 17 marzo scorso, quando era stato arrestato dal personale del Commissariato di Treviglio in quanto con una tanica di benzina aveva dato fuoco ...

Droga a Siracusa - un arresto e un cuoco denunciato per Spaccio : Nella giornata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile e della Stazione di Siracusa Principale, impegnati in un servizio di prevenzione e repressione del fenomeno dello spaccio di ...

Controlli contro Spaccio droga a Tor Bella Monaca : 3 pusher in manette e 17enne denunciata : Roma – Ieri pomeriggio, al termine di una attivita’ antidroga, i Carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca hanno arrestato 3 pusher romani di 19, 29 e 35 anni, tutti nullafacenti e con precedenti penali, con l’accusa di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, e per lo stesso motivo hanno anche denunciato una 17enne, della Repubblica Domenicana, incensurata e nullafacente. Nel pomeriggio di ...

Milano : due ragazzi di 20 anni arrestati per Spaccio droga : Milano, 9 apr. (AdnKronos) - La polizia ha arrestato a Milano due giovani di vent'anni per detenzione e spaccio di stupefacenti. Si tratta di un cittadino italiano ventenne e un coetaneo cittadino dell'Ecuador. Le indagini, svolte dagli agenti del commissariato Comasina, sono nate a seguito di un’at

Emergenza droga a Bari : 3 euro a pasticca - la piazza dello Spaccio fa il pieno di ragazzi : Bastano 3 euro per comprare una pasticca. Anzi, una pillola di quel potente ansiolitico che negli ultimi mesi sta spopolando sul bazar delle droghe in cui si è trasformata piazza Aldo Moro , dopo che ...

Droga a Cosenza - smantellate decine di piazze di Spaccio : “Decisivo il ruolo di mamme coraggio” : I carabinieri di Cosenza hanno eseguito 57 ordinanze di custodia cautelare nell’ambito dell’operazione “Alarico”. Fondamentale nel corso delle indagini il contributo di alcune mamme che hanno collaborato con gli inquirenti pur di salvare dalla tossicodipendenza i loro figli e allontanarli da contesti criminali.Continua a leggere