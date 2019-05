Sisto Fi | una furia in aula | ' Questo Paese è in mano alla magistratura | sveglia' VIDEO

Blastingnews

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Il rapporto di Forza Italia con la, com'è noto, non è stato dei più sereni. In fondo si sta pur sempre parlando di un partito che ha come leader Silvio Berlusconi che non ha mai usato giri di parole per definirsi come vittima della persecuzione da parte di toghe che non ha temuto di definire "rosse" o comunque "politicizzate". Sempre da parte forzista arriva una nuova invettiva nei confronti della, ma che suona come un monito ai parlamentari e ai cittadini italiani. Arriva dopo la scelta dell'estromissione del leghista Armando Siri dal governo di cui era sottosegretario, per via di un avviso di garanzia ricevuto. La cosa incontra il parere particolarmente critico del deputato di Forza Italia Francesco Paoloche è stato protagonista di un intervento particolarmente significativo e che ha generato gli applausi di una parte cospicua della Camera dei ...

peppesignore : RT @alberico1io: @fattoquotidiano @ciolonap Sisto, l'ultimo giapponese. Non ha capito che ormai è una guerra persa la difesa dei corrotti.… - ciolonap : RT @alberico1io: @fattoquotidiano @ciolonap Sisto, l'ultimo giapponese. Non ha capito che ormai è una guerra persa la difesa dei corrotti.… - alberico1io : @fattoquotidiano @ciolonap Sisto, l'ultimo giapponese. Non ha capito che ormai è una guerra persa la difesa dei cor… -