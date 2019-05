PICCHIA LA COMPAGNA E MINACCIA IL PADRE ARRESTATO

PICCHIA COMPAGNA davanti a figlia 13enne : FIRENZE, 13 APR - Ha Picchia to la compagna davanti alla figlia 13enne , procurandole un trauma cranico e contusioni. Per questo un 46enne del Marocco è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di ...

PICCHIA COMPAGNA davanti a figlia 13enne : ANSA, - FIRENZE, 13 APR - Ha Picchia to la compagna davanti alla figlia 13enne , procurandole un trauma cranico e contusioni. Per questo un 46enne del Marocco è stato arrestato dai carabinieri con l'...

UK - PICCHIA figlia della compagna e la uccide - poi gioca alla Playstation : a processo : Una vicenda tanto grave quanto macabra quella che si sta per raccontare e che proviene direttamente dall'Inghilterra, riguardante ancora una volta purtroppo le violenze nei confronti di minori. L'episodio, in particolare, si è verificato tra le mura domestiche a Liskeard, piccolo paese facente parte della Cornovaglia e il protagonista dell'insano comportamento è Tom Curd, un uomo di trentuno anni, nei confronti della figlia della sua compagna ...

PICCHIA e brucia vivi i figli della compagna di 2 e 3 anni - lo aveva già fatto con altri bimbi : Brutalmente Picchiati per mesi e infine bruciati vivi dall'uomo che diceva di voler formare un famiglia con loro: il compagno della madre. È la terribile e brutale violenza di cui sono stati vittima due fratellini statunitensi di appena 2 e 3 anni che da allora restano ricoverati in ospedale in condizioni gravissime. La situazione peggiore è per il più piccolo dei due, Thomas Sullivan, che a causa dell'aggressione è rimasto in uno stato ...