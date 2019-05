Napoli | Corbo su Allan | “Voleva andare via | ha mollato da gennaio in poi”

forzazzurri

(Di mercoledì 8 maggio 2019)su: “Volevavia, hadain poi”Il giornalista del quotidiano Repubblica, Antonio, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di Marte Sport Live, trasmissione in onda su Radio Marte. Queste le sue parole. Le dichiarazioni di Antonio“Il, lo scorso anno, ha fatto benissimo in campionato. Quest’anno leggermente meno bene, ma non si può parlare di fallimento per nessuna ragione. La compagine di Carlo Ancelotti ha avuto una flessione nel mese di. E molto è dipeso anche da varie problematiche. Ad esempio. Il brasiliano pensava dia Parigi. Non voleva nemmeno mettere la tuta per fare gli allenamenti. Nello stesso momento Hamsik è andato via, in Cina. La squadra si è sentita demotivata. Gli allenamenti sono stati condotti in modo più blando”. Potrebbe ...

