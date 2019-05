Inno franchista davanti al Re Felipe di Spagna | de Magistris attacca i vertici del teatro

La gaffe al teatro San Carlo : suonato l’ Inno franchista davanti ai reali spagnoli. Il re Felipe impassibile accanto a Mattarella : gaffe diplomatica al teatro san Carlo di Napoli. Durante i lavori del Cotec Europa (organizzazione informale che riunisce Italia, Spagna e Portogallo), l’orchestra ha suonato (e cantato) per errore l’inno franchista davanti a re Felipe VI e all’ex re Juan Carlo s. accanto a loro il presidente Sergio Mattarella e il presidente portoghese Marcelo Rebelo de Sousa. Impassibili i due sovrani, ma la diplomazia spagnola non ha potuto fare a meno di ...

Napoli - l'orchestra suona l'Inno franchista per re Felipe : Giuseppe Aloisi Re Felipe VI e la regina Letizia durante la cerimonia del giuramento l'inno suonato al San Carlo di Napoli era quello di Franco: la svista che ha fatto sì che Mattarella si scusasse con il re Felipe VI Il momento storico è quello che è. Le accuse di totalitarismo vengono ventilate da più parti, ma non possono di certo riguardare il caso dell'orchestra che ha suonato l'inno franchista a Napoli, in virtù del Cotec, ...