motorinolimits

(Di martedì 7 maggio 2019) Il nuovo campionato tutto femminile Wpotrebbe diventare undiai GP. Dopo il via lo scorso weekend durante la gara del DTM a Hockenheim, David, uno degli artefici della Serie, ha detto che in marzo gli organizzatori del GP d’Australia avrebbero voluto ospitare la gara: “Ero davvero emozionato. In quella … L'articolo Wdiai GP?ciMotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.

BarbaraPremoli : W Series evento di supporto ai GP? Coulthard ci crede - MotoriNoLimits : W Series evento di supporto ai GP? Coulthard ci crede - SSLazioOrg : RT @sslaziofootgolf: Buongiorno, siete pronti per il terzo Carlsberg FootGolf Classic? Torna l'evento di FootGolf con, probabilmente, il pi… -