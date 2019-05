Roma | Zaniolo | la madre non ci sta False le frasi sulla Juve

Zaniolo spaventa la Roma : “io alla Juve?” - il calciatore risponde così : La Roma è concentrata sull’ultima parte di stagione, l’obiettivo Champions League sembra allontanarsi dopo il pareggio contro il Genoa. Ma si pensa anche al futuro con la prima situazione da risolvere che sarà quella dell’allenatore, proprio nella giornata di oggi è arrivata la chiusura da parte di Antonio Conte. Ma a tenere banco è anche la questione calciomercato, nel dettaglio nelle ultime ore stanno circolando voci ...

Roma : salvate il soldato Zaniolo - per favore : C'era tanta pressione, prima del fischio d'avvio di Mazzoleni, sulle coscienze dei giocatori della Roma. Colpa, o merito?, dell'Atalanta, vittoriosa poche ore prima in casa della Lazio e saldamente ...

Genoa-Roma 0-0 La Diretta Ranieri rilancia Zaniolo : E' una partita per cuori forti quella in programma oggi pomeriggio a Marassi alle ore 18 tra Genoa e Roma, per la 35esima giornata di Serie A; i liguri infatti hanno bisogno di punti per non trovarsi ...

Genoa-Roma 0-0 La Diretta Ranieri rilancia Zaniolo : E' una partita per cuori forti quella in programma oggi pomeriggio a Marassi alle ore 18 tra Genoa e Roma, per la 35esima giornata di Serie A; i liguri infatti hanno bisogno di punti per non...

Roma - Ranieri alza il livello di attenzione : “questo Genoa non molla! Dzeko e Zaniolo…” : Roma, Claudio Ranieri ha parlato della sua squadra in vista della gara col Genoa: giocheranno Dzeko e Zaniolo? “Che partita mi aspetto a Genova? Difficile. Ha battuto Lazio, Atalanta e Juventus. Mi aspetto una gara difficile e dobbiamo essere super concentrati“. Lo ha detto il tecnico della Roma, Claudio Ranieri, presentando la sfida di domenica a Marassi con il Genoa di Prandelli. “Come sta Dzeko? Ho ancora due ...

Genoa-Roma - Ranieri : 'Spero di avere Dzeko - Zaniolo è pronto. Champions vittoria di tutti' : 1 nuovo post LIVE Nuovi post: 8 minuti fa Si riparla di 'scansarsi' in Lazio-Atalanta. Che ne pensa? A me non interessa, su queste cose deve pensarci la Lega. Io penso ad allenare, sono sempre stato ...

Roma - l'agente di Zaniolo : "Sorpreso dalle parole di Totti" : Il giorno dopo la bella vittoria della Roma sul Cagliari, in casa giallorossa tiene banco il futuro di Nicolò Zaniolo . Dopo le dichiarazioni di Francesco Totti sul contratto dell'ex Inter prima della ...

Roma - caos Zaniolo : Totti parla di contratto fatto - ma l'agente non ne sa nulla! : Francesco Totti nella serata di ieri ha parlato del contratto di Zaniolo con la Roma, ma l'agente del calciatore è caduto dalle nuvole Il caso Zaniolo s'infittisce relativamente al rinnovo con la Roma.

Roma - caos Zaniolo : Totti parla di contratto fatto - ma l’agente non ne sa nulla! : Francesco Totti nella serata di ieri ha parlato del contratto di Zaniolo con la Roma, ma l’agente del calciatore è caduto dalle nuvole Il caso Zaniolo s’infittisce relativamente al rinnovo con la Roma. Nella serata di ieri Francesco Totti ha infatti dichiarato che “il contratto è fatto”, ma così non sembra essere affatto. Il procuratore del centrocampista giallorosso, Claudio Vigorelli, ha commentato con sorpresa le ...

Roma - Totti : «Non ho incontrato Conte. Zaniolo? Le cose si fanno in due» : Roma - Nel pre-gara di Roma-Cagliari , è Francesco Totti a presentarsi davanti le telecamere di Sky per fare il punto sul presente e sul futuro della squadra giallorossa: ' La squadra è buona, tra le ...

Roma - Totti : "Conte - un vincente - ma rispettiamo Ranieri. Su Zaniolo..." : Prima della partita contro il Cagliari, decisiva per la corsa Champions, Francesco Totti parla del futuro e del presente della Roma, partendo dall'argomento più caldo nelle ultime settimane: le voci ...

Roma - Totti apre le porte all’arrivo di Conte : poi parla del futuro di Zaniolo : “Conte? In queste ultime settimane se ne sta parlando tantissimo. Noi abbiamo in panchina Claudio Ranieri e dobbiamo portargli rispetto. Sino alla fine dell’annata dobbiamo pensare solo alla qualificazione alla prossima Champions e non parlare di nuovi allenatori, sia per rispetto a Ranieri che per non far sorgere distrazioni all’interno della squadra. Ho visto Antonio Conte di recente? Si’ ma parlo ...

Roma - Totti : 'Chiunque vorrebbe Conte. Il rinnovo di Zaniolo? Le cose si fanno in due' : Francesco Totti , dirigente della Roma, ha parlato a Sky Sport prima della sfida contro il Cagliari e si è soffermato sul possibile arrivo di Conte in panchina e sul rinnovo di Zaniolo: 'Sorpreso da Pastore titolare? Ranieri ha scelto la formazione migliore,...

Roma Cagliari formazioni probabili - squalifica per Zaniolo e Cristante : Roma Cagliari formazioni – Occasione ghiotta per la Roma. I giallorossi affrontano il Cagliari tra le mura amiche e cercheranno i tre punti per provare ad approfittare dello scontro diretto tra Torino e Milan. Ranieri dovrà fare a meno di Zaniolo e Cristante, ma cercherà comunque un successo fondamentale. Seduta prettamente tattica ieri a Trigoria. […] L'articolo Roma Cagliari formazioni probabili, squalifica per Zaniolo e Cristante è ...