Pitti Uomo 96 | eventi | ospiti | debutti | anteprime

(Di martedì 7 maggio 2019) È «TheSpecial Click», il tema della prossima edizione di(11-14 giugno) che animerà la Fortezza da Basso e Firenze all'insegna dell'energia che, stagione dopo stagione, rende l'appuntamento fiorentino un punto di riferimento per il mondo della moda a livello internazionale. Nel ricco calendario di, sfilate,ecco un piccolo vademecum per non perdersi il meglio della manifestazione. A cominciare da Givenchy, guest designer di questa edizione che sfilerà durante un evento speciale il prossimo 12 giugno. Piazza della Signoria sarà invece aperta per la prima volta in occasione della presentazione della nuova collezione di Salvatore Ferragamo, sotto la direzione creativa di Paul Andrew, che sfilerà nel giorno di apertura dell'edizione, mentre MSGM festeggerà i primi dieci anni di ...

