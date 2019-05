Justine Mattera si ferisce in un’incidente in bicicletta

people24.myblog

(Di martedì 7 maggio 2019)si è ferita in un incidente in strada. Paura per la show girl che nel weekend ha partecipato al triathlon Challenge di Riccione, sulla riviera Romagnola. Durante la frazione in bici, che segue quella di nuoto e precede la mezza maratona di corsa, laè caduta rovinosamente sull’asfalto. Tanta paura, numerose ferite. Ma fortunatamente nessuna frattura, tanto che, grazie alla sua forza di volontà, è risalita in sella e ha portato a termine la sua gara. «Nonostante la caduta rovinosa all’ottavo km della bici, ho rimesso la catena e sanguinante ho finito la gara», ha scritto in un post su “Instagram” facendo vedere la ferita al braccio. «Meno male che non ho fratturato né il dito né il bacino, solo botte e pelle spellata. Zoppicherò per qualche giorno ma poi dovrebbe andare tutto apposto. Ora c’è solo dolore», ha risposto la triatleta a un fan preoccupato ...

