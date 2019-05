In Sardegna non c’è ancora la giunta regionale

Alluvione Sardegna - il capo della Mobile di Nuoro : “La Provincia non fece manutenzione” : Deposizione fiume in tribunale a Nuoro al processo per l’Alluvione del 18 novembre 2013 che provoco’ morti e ingenti danni, dell’allora capo della Squadra Mobile di Nuoro Fabrizio Mustaro. Il dirigente ha ricostruito i momenti di quella tragica sera quando l’agente di Polizia Luca Tanzi, in servizio di scorta a un’ambulanza sulla Sp 46 Oliena-Dorgali, perse la vita per il crollo del ponte di Oloe’ che ...

Di Maio : “Da 70 giorni senza giunta - Sardegna ostaggio di guerra tra bande. Non votiamoli mai più” : Il vicepremier Luigi Di Maio ad Alghero per un mini tour che lo porterà in giro per la Sardegna per sostenere i candidati del Movimento 5 Stelle alle elezioni europee e amministrative ha attaccato la Lega, sia sul caso Siri che sulla lunga gestazione della giunta sarda: “Questa terra è ostaggio delle guerre tra bande politiche, mancano ancora sei o sette assessori regionali, questo significa votare il centrodestra, votare le accozzaglie. ...

NonStopLive2019 - in Sardegna arriva la nave di… Vasco Rossi : l’immagine del Blasco sulla Rhapsody : Nuova livrea dedicata al Re degli Stadi per il traghetto Rhapsody, sulla linea Genova-Porto Torres. In occasione dei due concerti a Cagliari Fiera del 18 e 19 giugno, verrà inaugurata invece la tratta speciale Genova-Cagliari GNV e Live Nation Italia siglano un accordo in occasione delle due date in Sardegna: come anticipato sui social dal rocker lo scorso 12 febbraio, la livrea di una delle navi in flotta sarà brandizzata interamente con ...

Sardegna - omicidio Alghero : 'Non volevo ucciderlo - il colpo è partito per errore' : “Per me era come un fratello, Albertino era un mio amico, non volevo ucciderlo”. Il diciottenne Lukas Saba è un fiume in piena. Ha pianto tutta la notte nella caserma dei Carabinieri di Alghero, dove ha confessato di aver premuto per sbaglio il grilletto della pistola calibro 22, che ha tolto la vita al suo migliore amico, il coetaneo Alberto Melone. Il proiettile partito dall’arma da fuoco l’ha ucciso in pochissimi secondi, recidendogli la ...

Sardegna - il nuovo assessore al bilancio Fasolino pignorato 1 anno fa da Equitalia : 425mila euro per contributi non versati : Un assessore regionale al bilancio a cui un anno fa Equitalia ha imposto un pignoramento di 425mila euro, con decurtazione dello stipendio. La regione è la Sardegna, con il neoeletto presidente Christian Solinas dopo la vittoria del centrodestra alle regionali di febbraio. L’assessore è Giuseppe Fasolino, esponente di Forza Italia che avrà la delega a programmazione, bilancio e assetto del territorio. Nato a Sassari, Fasolino è un politico ...

Tragedia in Sardegna : bimbo finisce nella fresa del trattore guidato dal nonno : Una vera e propria Tragedia si è consumata a Capo Comino, nei pressi di Siniscola, in Sardegna, dove un bimbo di 3 anni è morto straziato dalla fresa del trattore condotto dal nonno. L'incidente si è ...