In Piemonte e Lombardia 43 persone sono state arrestate in un’operazione antimafia

Concorso per biologo a Napoli - tecnico biomedico in Piemonte e per farmacista in Lombardia : In queste settimane non mancano le opportunità di concorsi pubblici in campo sanitario. In particolare ci sono tre i nuovi bandi emanati rispettivamente dalla Stazione Zoologica di Napoli 'Anton Dohrn' (per la professione di biologo), dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta (per tecnico biomedico) e dalla Farmacia Comunale di Corbetta (per il ruolo di farmacista). Bando per biologo La Stazione Zoologica ...