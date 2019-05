Il clima | la figa | gli elefanti e la neve | il delirio di Vittorio Feltri è compiuto

meteoweb.eu

(Di martedì 7 maggio 2019) “Delnon me ne frega niente, l’unica cosa che mi interessa è la” scriveva, il 20 aprile scorso, sulla propria pagina Facebook. E come dargli torto? Vuoi mettere il sesso con un argomento noioso come i cambiamentitici? Non c’è storia. E infatti, calcolando la media delle condivisioni sulla sua pagina, alquanto esigue visto il suo ruolo di direttore di un noto giornale nazionale, con questa faccenda dellagli è andata bene: 1.497 condivisioni, roba che Enrico Mentana fa lo stesso numero di condivisioni in un’ora. Qualsiasi cosa pubblichi.Però, analizzando il messaggio del direttore Libero, una cosa balza subito all’occhio: delnon gliene frega niente, ma spesso e volentieri decide di aprirci il suo giornale. Lo sbatte in prima pagina e ne parla, o ne fa parlare, senza avere la più pallida di idea di cosa sia, di ...

