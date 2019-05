Gazzetta | Rifiutato ricorso Juve | lo scudetto 2006 resta all’Inter

ilnapolista

(Di martedì 7 maggio 2019) Lo2005-che, in pieno caso Calciopoli, fu assegnato dall’allora commissario Guido Rozzi all’Inter, resterà lì. E’ statoda collegio di garanzia l’ennesimodellantus«Inammissibile», dice il comunicato (motivazioni fra un mese) dopo l’udienza a Sezioni Unite presieduta dall’ex ministro Franco Frattini.Questa dovrebbe essere la decisione definitiva, ma di recente la Figc ha nominato una nuova commissione per gli scudetti contesi a partire da quello del 1915Ieri il legale bianconero, l’avvocato Luigi Chiappero, ha rilanciato: la Cassazione non si è pronunciata, rimandando la questione all’ordinamento sportivo, «non c’è nessun giudice che ha voluto decidere, fatelo voi».Di parere contrario ovviamente i legali di Inter e Federcalcio.L'articolo, lo...

