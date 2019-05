Cellulite | pancetta e smagliature | applausi per le nuove modelle di H&M

Le nuove modelle di H&M hanno Cellulite - pancetta e smagliature : modelle bellissime e imperfette, senza ritocchi e completamente al naturale. Questa è la scelta di H&M, il popolare brand d’abbigliamento svedese, per la promozione della linea beachwear per l’estate 2019 in cui ha selezionato ragazze con pancetta, cellulite e smagliature. Nessun ritocco con Photoshop sembra aver modificato le linee delle modelle che appiono naturali e belle soprattuto grazie alle proprie ...