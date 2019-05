Roma | in settimana l' incontro per il rinnovo di El Shaarawy

Corruzione - Siri interrogato la settimana prossima. Dai pm di Roma prima Arata : Si apre il 6 maggio quella che sarà probabilmente la settimana chiave del caso di Armando Siri. Il sottosegretario verrà interrogato dalla procura di Roma, ma solo dopo Paolo Arata. I pm di piazzale Clodio convocheranno, già nei primissimi giorni della prossima settimana, l’imprenditore di 69 anni a cui chiederanno della lunga intercettazione ambientale del settembre scorso in cui con il figlio tira in ballo Siri. Gli inquirenti parlano di una ...

Parte il 29 aprile a Roma - la settimana dedicata all’antico grano “KHORASAN” : Parte l’iniziativa della Codacons per diffondere la conoscenza delle antiche ricette, nate e famose grazie all’antico cereale. Presso lo spazio Tiziano, un Menù interamente dedicato al grano “Khorasan” con le ricette preparate grazie alla cuoca Vittoria Tassoni. Sbarca nella capitale il grano “KHORASAN”, cereale antichissimo – e da non confondersi con il Kamut – già utilizzato ai tempi degli Egizi e che vanta ...

Diavolo steso in una settimana. Roma favorita : Franco Ordine Squadra rossonera sotto cohc, impaurita e confusa, con alcuni elementi (Donnarumma, Conti, Suso, Calhanoglu) sotto tono e gli altri sotto il livello di rendimento accettabile A spettando l'Atalanta, che in vista del traguardo ha gli occhi della tigre e stasera ha davanti il bocconcino tenero dell'Udinese, si spegne la luce del Milan. Un rigore, il rigore discusso per una spintarella di Kessie su Izzo fischiato da Guida ...

Dalla Beatles Story a Redman - tutti i concerti a Roma nella settimana del 22 aprile : LUNEDI' 22 aprile. Jazz/La Casa compie 14 anni con Nunzi Giocajazz Somo passati quattordici anni Dalla nascita della Casa del Jazz e per Pasquetta vi aspetta nel parco la Giocajazz Kids Orchestra , ...

Roma - procura : l'ex ad Bagnacani in settimana torna dai pm : «L'organo amministrativo di una società - anche se in house - non può essere obbligato ad accogliere, recependole nel progetto di bilancio eventuali richieste di rettifiche alle poste laddove le ...

Roma - giallo metro Spagna. Atac : riapre in settimana. Ma il Mit : mai dato ok a scale mobili : È giallo sulla riapertura della stazione metro Spagna di Roma. «Riaprirà entro la fine della settimana», ha annunciato Franco Middei responsabile servizi...

Roma : Atac - in settimana pianifichiamo riapertura Metro A Repubblica : "Abbiamo sottoscritto con la ditta Otis un contratto per effettuare verifiche aggiuntive sui loro 23 impianti, con una priorità su Spagna, una progressività già in corso su Repubblica, poi si occuperanno di Barberini e Flaminio. Otis in questo momento è operativa con 14 risorse, su ogni scala mobile sono necessarie 3 giornate di lavoro. Entro questa settimana saremo in grado di fare un previsione anche sulla riapertura della stazione di ...

Roma - giallo metro Spagna. Atac : riapre in settimana. Ma il Mit : mai dato ok a scale mobili : È giallo sulla riapertura della stazione metro Spagna di Roma. «Riaprirà entro la fine della settimana», ha annunciato Franco Middei responsabile servizi...

Roma - Atac annuncia la riapertura della stazione Spagna in settimana. Ma il Mit : mai dato l'ok : È giallo sulla riapertura della stazione metro Spagna di Roma. «Riaprirà entro la fine della settimana», ha annunciato Franco Middei responsabile servizi...

21 pusher arrestati dalla polizia in una settimana a Roma : 1,2 kg di droga sequestrati e 21 pusher finiti in manette: sono i risultati dei servizi antidroga della polizia di Stato, a Roma

Formula E – Tutto pronto per la tappa di Roma : inizia una settimana ricca di eventi : Formula E: al via la settimana di eventi per l’E-Prix di Roma 2019 L’attesa è finita, è iniziata la settimana di eventi e iniziative firmate Formula E per la città di Roma, che culmineranno sabato 13 aprile con il GEOX Rome E-Prix 2019, settima gara della quinta stagione del Campionato ABB FIA Formula E. Quest’anno Formula E ha voluto regalare a tutti i fan e i cittadini Romani non solo una giornata di gara, ma ...

Roma : programma deviazioni autobus per il fine settimana : Roma – A Roma domani, dalle 15 alle 19, un corteo sfilera’ a Ostia lungo via Cardinal Ginnasi, via Pietro Rosa, corso Regina Maria Pia, piazzale delle Posta, via della Marina e piazzale dei Ravennati. Deviate le linee di bus. Domenica, a Ostia, per un manifestazione culturale viale delle Repubbliche Marinare sara’ chiuso al traffico per l’intera giornata, nel tratto e direzione lungomare Paolo Toscanelli e Corso Duca di ...

Marco Baldini vittima dell’usura : maxi blitz a Roma - 10 arresti e interessi del 20% a settimana : Marco Baldini è tra le vittime di un’organizzazione criminale dedita all’usura attiva a Roma e sgominata stamani dalla polizia. Dieci gli arresti per i reati di estorsione e esercizio abusivo del credito. In carcere sono finiti in 5 e altri cinque sono andati ai domiciliari. In totale gli indagati sono una ventina di persone. È quanto emerge dall’ordinanza di custodia cautelare del gip Alessandra Boffi. L’organizzazione ...

Marco Baldini vittima dell'usura : maxi blitz a Roma - 10 arresti e interessi del 20% a settimana : Marco Baldini è tra le vittime di un'organizzazione criminale dedita all'usura attiva a Roma e sgominata stamani dalla polizia. Dieci gli arresti per i reati di...