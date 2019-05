Rage 2 è pronto ad essere pubblicato | annunciati i requisiti per PC

Rage 2 è pronto per la pubblicazione! I Requisiti di sistema : È passato quasi un anno da quando RAGE 2 è stato annunciato da Walmart Canada (ah, questa fa sempre ridere)! In questo periodo l’hype per l’uscita del gioco il 14 maggio non ha fatto che aumentare. In questo periodo l’hype per l’uscita del gioco il 14 maggio non ha fatto che aumentare. Dal nostro trailer d’annuncio accompagnato dal sound di Andrew W.K. al brano di Danny Brown nel ...