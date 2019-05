Palermo | Ozpetek ai Cantieri culturali della Zisa

Ferzan Özpetek a Palermo : il ritorno del maestro del cinema nel capoluogo siciliano : Un grande ritorno per Palermo: lunedì 6 maggio, alle ore 20:00, all'interno della Sala De Seta ai Cantieri Culturali della Zisa, in via Paolo Gili, 4, il capoluogo siciliano ospiterà nuovamente, a distanza di un anno, il regista turco naturalizzato italiano Ferzan Özpetek. All'incontro con il regista noto per le pellicole "Le fate ignoranti", "Saturno contro", "Napoli velata" e "La finestra di fronte", interverranno il Magnifico Rettore ...