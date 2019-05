Il declino della vita sulla Terra accelera | fino a un milione di specie estinte nei

F1 - la crisi della Ferrari è iniziata dopo la morte del Presidente Marchionne. I numeri di un declino incessante : I primi quattro round del Mondiale di Formula 1 2019 sono andati in archivio e le aspettative della vigilia legate alla competitività della Ferrari sono state smentite dai fatti. Quattro Gran Premi e quattro doppiette Mercedes a inizio campionato, un primato assoluto che potrebbe anche prolungarsi nel prossimo appuntamento sul circuito di Montmelò, a Barcellona. Le ragioni di questo dominio non riguardano però solo la perfezione della scuderia ...

Il declino della prima classe : Sempre meno persone la scelgono: perché per qualcuno la Business non è poi così diversa e perché qualcun altro preferisce i jet privati

Dall'addio della Fiat all'illusione BluTec - otto anni di salvataggi mancati : dal declino agli arresti : Quarant'anni di vita produttiva, dieci anni di limbo e di illusioni per gli operai e il territorio siciliano. Così si può riassumere la parabola dello stabilimento ex Fiat di Termini Imerese, in ...