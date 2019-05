Goran Dragic fa sognare i fan di Trieste | “qui il basket è un’istituzione | mi piacerebbe

sportfair

(Di lunedì 6 maggio 2019) Il playmaker dei Miami Heat,, fai fan disvelando il suo desiderio di giocare per l’Almadopo l’addio all’NBA Fra il pubblico dell’Alma, in occasione della sfida contro il Banco di Sardegna Sassari, era presente un tifoso speciale., playmkaer dei Miami Heat, ha assistito alla gara del fratello Zoran, rilasciando successivamente alcune dichiarazioni, riportate da ‘Il Piccolo’, che hanno fattoi tifosi di: “vengo dall’America dove ile viene subito dopo la Bibbia, ma vedo che anche aè un po’così, pertanto non nascondo che in futuro non mi disvenire a giocarci, magari sul finire della carriera. Sarebbe un bel modo per avvicinarmi a casa”.L'articolofai fan di: “qui ilè ...

basketinside360 : Goran Dragic: 'Mi piacerebbe terminare la carriera a Trieste' - - mamuam : RT @HighFive_BB: Goran Dragic risolleva il morale di Trieste: “un domani da voi? Perchè no…” - SkySportNBA : ?? 1 volta All Star ?? Most Improved Player 2014 ?? Goran #Dragic spegne 33 anni. Auguri Dragon! #SkyNBA -