Google sarebbe pronta a limitare il tracciamento su Google Chrome

Google Stadia punterà a 20 o 40 teraflop? Secondo un analista "sarebbe stupido" : L'analista di IDC Lewis Ward si è espresso già sulla nuova piattaforma streaming di Google, Stadia, affermando che non ci saranno "problemi infrastrutturali". Ora, Ward, nell'intervista con Gamingbolt, ha spiegato perché, se Google dovesse decidere di puntare ai 20 o 40 teraflop, sarebbe una "decisione stupida". La piattaforma non avrà limitazioni in termini di prestazioni, ma non si potrà andare "troppo oltre" per questioni di business.Ecco le ...