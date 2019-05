Francesca Fialdini conferma l’addio a La Vita in Diretta? “Chiunque ci sarà…”

Francesca Fialdini a Tiberio Timperi : “Che hai? Ti vedo turbato” : La vita in diretta, Francesca Fialdini a Tiberio Timperi: “A cosa pensi?…” Si è aperta con il brano “E’ la vita” di Marco Armani la puntata de La vita in diretta di oggi, lunedì 6 maggio 2019, all’inizio della quale, con il sottofondo della canzone appena citata, tra gli applausi del pubblico presente nello studio 3 della sede Rai di via Teulada 66 a Roma, la padrona di casa Francesca Fialdini ha chiesto ...

La Vita in diretta - Francesca Fialdini derisa da Timperi : "Sembri una suocera" : Francesca Fialdini e Tiberio Timperi hanno fatto nuovamente parlare di loro durante una delle ultime dirette de La Vita in diretta: il conduttore ha “sbeffeggiato” la conduttrice affibbiandole un appellativo pesante. Più che un litigio però, quello tra i due è sembrato il solito siparietto che tanto

Tiberio Timperi dice a Francesca Fialdini : “Sembri una suocera!” : La vita in diretta, Tiberio Timperi fa una battuta su Francesca Fialdini: “Sembri una suocera” Momento molto divertente nella puntata de La vita in diretta di oggi, giovedì 2 maggio 2019. Nella seconda parte della trasmissione, Francesca Fialdini e Tiberio Timperi hanno dato spazio ad un talk dedicato al Festival di Sanremo 2020 che, stando alle indiscrezioni trapelate in rete ultimamente, potrebbe avere come direttore artistico ...

Tiberio Timperi fa una gaffe : Francesca Fialdini lo corregge : La vita in diretta: Tiberio Timperi commette una gaffe. La reazione di Francesca Fialdini Piccola dimenticanza da parte del conduttore de La vita in diretta, Tiberio Timperi, alla fine della puntata di oggi. Con Francesca Fialdini, Tiberio ha infatti salutato il pubblico ma, nel momento in cui la collega ha dato appuntamento ai telespettatori per giovedì, ha asserito: “Ah già! Perchè domani non ci saremo…”. Francesca Fialdini ...

Francesca Fialdini e Tiberio Timperi - diretta cancellata. Ecco perchè : Tiberio Timperi e Francesca Fialdini: La vita in diretta non andrà in onda dopodomani Non andrà in onda dopodomani La vita in diretta di Tiberio Timperi e Francesca Fialdini: come si evince consultando i palinsesti di Rai1 di mercoledì, infatti, in occasione della Festa del Lavoro, il 1° maggio il rotocalco pomeridiano della prima rete si concederà una pausa, per poi tornare regolarmente in onda a partire da giovedì 2. E’ la seconda volta, ...

Tiberio Timperi fa una battuta su Ballando con Francesca Fialdini : La vita in diretta: Tiberio Timperi e Francesca Fialdini fanno una battuta su Ballando Si è aperta sulle note de “La vita com’è”, celebre brano di Max Gazzè, popolare soprattutto per il ritornello che recita “Ammazzo il tempo provando con l’auto meditazione canto un po’”, la puntata de La vita in diretta di oggi, venerdì 26 aprile 2019 e, proprio per il divertente accompagnamento iniziale, Tiberio ...

Vita in diretta : cosa cambia senza Francesca Fialdini-Tiberio Timperi : Tiberio Timperi e Francesca Fialdini assenti: cosa cambia oggi senza La Vita in diretta Cambio di palinsesto oggi, Lunedì di Pasquetta (22 aprile 2019), nel pomeriggio di Rai1: La Vita in diretta di Francesca Fialdini e Tiberio Timperi, infatti, non andrà in onda, per via della giornata festiva, dunque la prima rete proporrà una programmazione alternativa dopo l’edizione breve delle 16.30 del TG1. Dalle 16.50 circa, infatti, appunto dopo ...

La vita in diretta - Tiberio Timperi vuota il sacco : "Attenzione particolare" - la verità su Francesca Fialdini : Tiberio Timperi ha commentato uno dei temi che più appassionano i telespettatori di La vita in diretta da quando ha cominciato a condurla accanto a Francesca Fialdini, cioè proprio il suo rapporto con la collega, non sempre sereno. A I lunatici, su Radiodue, il conduttore Rai ha provato mettere in c

La Vita in Diretta - Francesca Fialdini e Tiberio Timperi tornano a litigare : “Ancora insisti?” : Francesca Fialdini fa alterare Tiberio Timperi a La Vita in Diretta: ecco cosa è successo Nell’ultima puntata de La Vita in Diretta i due conduttori, Francesca Fialdini e Tiberio Timperi, hanno avuto un piccolo diverbio e sono tornati a litigare come all’inizio della stagione televisiva. Durante la Diretta di oggi 12 aprile si è parlato […] L'articolo La Vita in Diretta, Francesca Fialdini e Tiberio Timperi tornano a litigare: ...

Tiberio Timperi rompe il silenzio : “Francesca Fialdini? Tra noi c’è…” : Vita in diretta, Tiberio Timperi parla di Francesca Fialdini: “Tra noi c’è complicità” Ha rotto il silenzio sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale Nuovo Tv Tiberio Timperi, rilasciando un’intervista nella quale ha parlato, ancora una volta, del rapporto che lo lega alla sua partner televisiva de La vita in diretta, Francesca Fialdini. Tante le voci circolare nei primi mesi di questa stagione televisiva, ...

Vita in diretta - Francesca Fialdini scherza : "Cosa fanno due conduttori in mare?". Timperi risponde : è il gelo : "Cosa fanno due conduttori in mare?". Alla Vita in diretta è Francesca Fialdini a dare il là alla sfida di barzellette con il collega Tiberio Timperi. I due, al centro di polemiche fin dall'inizio della stagione sia per gli ascolti altalenanti sia per i presunti screzi personali, sembrano in sintoni

La vita in diretta - Francesca Fialdini confessa : "Sì - abbiamo dovuto ammetterlo". La verità su Tiberio Timperi : Per Francesca Fialdini, conduttrice de La vita in diretta insieme a Tiberio Timperi, è il momento della riscossa: il programma in onda su Rai 1, infatti, finalmente paga in termini di share. E al settimanale Vero la Fialdini spiega in un'intervista: "Sul fronte ascolti abbiamo vissuto in questi mesi

Francesca Fialdini difende La Vita in Diretta dal calo di ascolti : “Abbiamo ritrovato la forza” : Francesca Fialdini parla della situazione complicata del suo programma La Vita in Diretta: “Abbiamo perso” Francesca Fialdini ha deciso di dire spassionatamente quello che pensa sul programma che conduce ogni pomeriggio su Raiuno, senza un grande successo in quanto ad ascolti. La brava e bella conduttrice de La Vita in Diretta ha fatto mea culpa, […] L'articolo Francesca Fialdini difende La Vita in Diretta dal calo di ascolti: ...

Inviata di Tiberio Timperi-Francesca Fialdini si butta nella neve! VIDEO : La vita in diretta: Inviata di Francesca Fialdini e Tiberio Timperi si getta nella neve (VIDEO) Lo ha detto e lo ha fatto! All’inizio della puntata di oggi de La vita in diretta, l’Inviata Giulia Capocchi, in collegamento dal Passo del Tonale, dov’è caduta nelle ultime ore una gran quantità di neve, ha affermato che avrebbe voluto fare un tuffo nella neve. E Tiberio Timperi e Francesca Fialdini, probabilmente convinti che non ...