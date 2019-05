Dado | il comico aggredito dall' ex della figlia | ' Ho scelto di denunciare ma ora sono

Domenica Live il comico Dado parla dopo l’aggressione : Il comico Dado a “ Domenica Live ” parla del l’aggressione subita da parte dell’ex fidanzato della figlia. «Mia figlia ha 14 anni, il ragazzino ne ha 17. Ho parla to con suo padre e lui nega tutto, mi ha detto: “Sono ragazzi”. l’aggressione è la parte finale, ma questa storia va avanti da sette mesi. Ho parla to con il padre e con la madre, poi ho fatto sei denunce. I suoi genitori mi dicevano sempre: “So’ ragazzi, so’ ragazzi”. Pure Attila è ...

Dado - il comico ricostruisce l’aggressione subita dall’ex della figlia : “Lei gli aveva detto di no ma lui si è presentato lo stesso sotto casa - poi…” : “E’ un violento. L’avevo già denunciato ma le segnalazioni non hanno sortito nessun effetto”. A dirlo è Gabriele Pellegrini, in arte Dado , parlando ai microfoni di Pomeriggio Cinque dell’aggressione subita dall’ex fidanzato 17enne di sua figlia . Il comico è tornato a parlare di quanto accaduto, ricostruendo l’episodio violento di cui è stato vittima. Dopo aver infastidito la figlia Alice di 14 anni ...

Il comico Dado : "Io - picchiato dallo stalker di mia figlia 14enne. I ragazzi - come nelle canzoni trap - considerano la donna pari a zero" : "Il pugno dell'ex di mia figlia mi ha rotto il naso", a raccontarlo è il comico 45enne Dado . L'artista, il cui vero nome è Gabriele Pellegrini, è padre di una ragazza di 14 anni, che ormai da mesi veniva tormentata dall'ex fidanzato 17enne. Una situazione che venerdì sera è degenerata, così Dado è stato picchiato sotto la sua casa dell'Eur, a Roma.Il comico romano ha reso pubblica la brutta ...

Il comico Dado Pellegrini aggredito dall'ex fidanzato 17enne della figlia : Un volto noto di Zelig e Colorado che finisce in una storia figlia di questi tempi guasti, dove i ruoli e il concetto di giovani e adulti si confondono: Davide Pellegrini , per tutti Dado , è stato ...

Dado - il comico aggredito : “Insultato e pestato dall’ex di mia figlia. Basta degrado culturale che crea bulli” : “Quel pugno mi ha rotto il naso, ma poteva andarmi molto peggio”. Dado — al secolo Gabriele Pellegrini, anni 45 — non ha alcuna voglia di ridere. Per una sera, racconta Repubblica che ne ha raccolto la denuncia, non è stato il comico di Zelig, ma il padre di una figlia 14enne bullizzata e stalkerizzata per mesi da un ex fidanzatino di 17, fino al pugno di venerdì sera sotto la casa dell’Eur, a Roma, raccontato in una denuncia ai carabinieri. ...