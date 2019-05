Conte costa | quasi | la metà | con lo sconto del Fisco | la Serie A può sognare

Tav - preoccupazione per Costa : “Si tagliano colline che Contengono amianto - rischi di salute per la popolazione” : “Ho rappresentato in modo anche corposo al resto del Governo che alcuni percorsi del Tav tagliano delle colline che presentano problemi amiantiferi. Questa per me è una preoccupazione. Quindi io dovevo rappresentarlo” è quanto dichiarato dal ministro per l’Ambiente, Sergio Costa, a Casale Monferrato (Alessandria), precisando comunque che “la decisione finale non è competenza del mio ministero“. “Quando si ...

Salvini : "Si sciacqui la bocca chi accosta Lega alla mafia. Conte non ha chiesto dimissioni di Siri" : Matteo Salvini stamani ha parlato in conferenza stampa dal Viminale dopo una riunione su sicurezza, terrorismo, estremismo islamico e immigrazione, ma ovviamente è stato chiamato a rispondere anche dei temi più caldi del momento ossia le liti in seno al governo tra caso Siri e "salva Roma".Rispondendo alle richieste di dimissioni di Armando Siri, indagato per corruzione, Salvini ha detto:"Non accostate mai il mio nome e quello ...

LECCE.Studente 15enne del "Galilei-Costa" progetta il logo per Fast Academy e vince il Contest nazionale di ItaliaCamp : I colori invece richiamano il mondo del digitale e dei videogiochi arcade, così come la scelta del font. Come premio, Giulio riceverà attrezzature tecnologiche da utilizzare in ambito didattico ...

Ma quanto costa portare Antonio Conte all’Inter? : Dal punto di vista bilancistico, quanto costa portare Antonio Conte in nerazzurro ed esonerare a fine stagione il tecnico Luciano Spalletti?Un’ipotesi sarebbe quella di dover caricare l’intero costo di 25 milioni nel bilancio 2018-19, sotto forma di accantonamento di oneri per retribuzioni:ciò significa che al 30 giugno l’Inter si troverebbe con un’extraspesa da dover coprire per rispettare i vincoli del fair play Uefa.Se poi subentrasse una ...

Renzi dice che il governo Conte costa più del suo - comunicazione in primis : 810,, di ridurre progressivamente - fino ad abrogare entro il 2022 - i contributi dello Stato al mondo dell'editoria : quotidiani e periodici, ma anche radio. In particolare, una delle vittime di ...