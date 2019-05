Citroën C3 - Una settimana con la Rac3 Edition - VIDEO

quattroruote

(Di lunedì 6 maggio 2019) LaC3protagonista del Diario di Bordo di questaè una serie speciale a tiratura limitata in vendita con prezzi a partire da 19.650 euro che si distingue per le colorazioni specifiche e lallestimento interno. Lunico motore disponibile è il 1.2 turbobenzina Puretech da 110 CV abbinato al cambio manuale a 6 rapporti, mentre la livrea riprende quella della C3 del WRC, vincente nel mondiale Rally con Sébastien Ogier. Lunga solo 4 metri ma molto spaziosa allinterno, la piccola francese ha conquistato grandi simpatie (è saldamente al terzo posto nelle vendite delle utilitarie) perché molto colorata e personalizzabile, moderna e anche piuttosto aggiornata tecnologicamente. Questane prenderemo in esame le caratteristiche soffermandoci sui sistemi di assistenza alla guida e sul motore, che ha ricevuto numerosi riconoscimenti per le sue qualità....

mario_anselmi72 : RT @citroenitalia: Correre: una delle storiche passioni #Citroën è viva più che mai! - maxabbate1978 : RT @citroenitalia: Correre: una delle storiche passioni #Citroën è viva più che mai! - marco_fiorotti : RT @citroenitalia: Correre: una delle storiche passioni #Citroën è viva più che mai! -