Adam Sky | non vede una porta a vetri e ci si scontra | morto dissanguato il dj

(Di lunedì 6 maggio 2019) Stava correndo ad aiutare una sua amica che era caduta, nuda, dall’infinity pool privata dell’Hillstone Villas Resort di Bali ma, nella foga, non ha visto unadi vetro e ci si èto, mandandola in frantumi. Proprio una di queste schegge di vetro l’ha colpito al braccio, recidendogli un’arteria e facendogli perdere molto sangue. Così èa 42 anniSky, famoso dj australiano il cui vero nome eraNeat, come riferisce la Bbc. La notizia è stata confermata dai familiari dell’artista in un post su Facebook. L’uomo, che ha collaborato con David Guetta, Fat Boy Slim e The Scissor Sisters, si trovava in vacanza in Indonesia con l’amica che è rimasta ferita ma non è in pericolo di vita.La tragedia è accaduta venerdì notte ma lo staff del resort di lusso si sarebbe accorto dell’accaduto solo la mattina seguente, quando ha ...

