Media | aereo in fiamme | atterraggio d' emergenza a Mosca | almeno 13 morti

Palermo - fumo da aereo in partenza : sbarco imMediato dei passeggeri : Palermo, fumo da aereo in partenza: sbarco immediato dei passeggeri Piano d'emergenza all'aeroporto di Palermo durante le fasi di imbarco di circa cento passeggeri su un aereo da cui fuoriusciva del fumo dalla coda. Si è subito proceduto allo sbarco dei passeggeri e all'intervento dei vigili del fuoco e del personale ...

Libia - Media : “Haftar ha compiuto un raid contro l’aereoporto internazionale di Tripoli”. Telefonata tra Conte e Al Sarraj : Le forze aeree del generale Khalifa Haftar hanno compiuto un raid sull’aeroporto internazionale di Tripoli, chiuso nel 2014 e riconquistato lunedì dalle milizie fedeli a Fayez Al Sarraj. Lo riferisce l’emittente libica Alahrar tv. Secondo la rete televisiva l’attacco non avrebbe causato vittime. L’aereoporto di Mitiga, l’unico funzionante, era stato invece chiuso lunedì a causa dei raid di due caccia sempre del ...

Aereo caduto - anche Trump blocca i Boeing 737 Max : «Stop imMediato». Problema scatola nera : L'Etiopia ha scelto di affidare alla Germania le scatole nere del Boeing 737 Max precipitato domenica, ma l'ente federale tedesco per gli incidenti aerei declina la richiesta per...

Aereo caduto - Trump blocca i Boeing 737 Max. L’ordine : «Stop imMediato» : Il presidente Usa: «Boeing azienda straordinaria. Ma i velivoli non voleranno finché non si troverà una soluzione ai problemi». Messa al bando anche del Canada. Il titolo affonda a Wall Street

Allarme nei cieli italiani - aereo non risponde - scatta lo scramble : decollo imMediato per due caccia : Due caccia italiani dell'Aeronautica Militare sono decollati, ieri notte poco dopo le 23:30, per intercettare un velivolo di nazionalità polacca. Il decollo, avvenuto rapidamente dalla base aerea di Grosseto, sede del 4ø Stormo, si è reso necessario dopo che l'aereo civile ATR-42, in volo sul territorio italiano sulla rotta Skopje-Lipsia, aveva interrotto le comunicazioni con gli Enti del controllo del traffico aereo. Gli Eurofighter hanno ...