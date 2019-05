Matteo Salvini | la sfida estrema di Conte | Caso chiuso | vedrete che la

Matteo Salvini zittisce Elisabetta Trenta : 'Pensi a fare il ministro. Le Forze armate meritano di più' : Matteo Salvini mette a tacere Elisabetta Trenta . Fonti dell'Interno riferiscono, a proposito del tweet rimosso dalla Difesa su un intervento di soccorso della Marina, poi smentito, a pescherecci ...

Matteo Salvini zittisce Elisabetta Trenta : "Pensi a fare il ministro. Le Forze armate meritano di più" : Matteo Salvini mette a tacere Elisabetta Trenta. Fonti dell'Interno riferiscono, a proposito del tweet rimosso dalla Difesa su un intervento di soccorso della Marina, poi smentito, a pescherecci italiani presi di mira dai libici: "Anziché chiedere alla 'sua' Marina militare, il ministro Trenta si ba

Il sondaggio di Nando Pagnoncelli : continue liti nel governo - Matteo Salvini e Luigi Di Maio perdono consensi : Le troppe e continue liti nel governo stanno penalizzando i due vicepremier. Non solo Luigi Di Maio, ora anche Matteo Salvini. Seppure, a oggi, "un italiano su due esprime valutazioni positive per il governo (contro il 39% di giudizi negativi) e il 53% per il presidente del Consiglio (contro il 37%)

Oliviero Toscani - lo schifo contro Matteo Salvini : 'Cosa auguro a suo figlio' : Sono fuori dal mondo, sono veramente delle teste di cazzo. Pure questi di Casa Pound ? Peggio. Dopo aver vissuto ciò che abbiamo vissuto, questi ripropongono cazzate che sono peggio. Non è fascista, ...

Oliviero Toscani - lo schifo contro Matteo Salvini : "Cosa auguro a suo figlio" : Oliviero Toscani a La Zanzara su Radio 24 ha superato ogni limite. “Il fascismo? Non si ripresenterà con stivali, fez, si presenterà in altro modo. Questo non è fascismo, è ancora peggio. Dopo aver visto tutto quello che è successo col fascismo, dopo aver vissuto tutto quello che abbiamo vissuto, d

Bruno Vespa - la crisi di governo e il dilemma post elezioni europee di Matteo Salvini : Per la prima volta dall'inizio del governo giallo-verde Luigi Di Maio ha una reazione "muscolare" nei confronti dell'alleato Matteo Salvini: "Spero non sia necessario un voto su Siri. In ogni caso, il M5s ha la maggioranza assoluta in consiglio dei ministri", ha detto il vicepremier grillino. Della

"Matteo - lasciaci restare umani"La lettera dall'Umbria a Salvini : “Caro Matteo, benvenuto in Umbria". La lettera aperta del pianista jazz Giovanni Guidi al Ministro dell'Interno Salvini che il 5 maggio farà tappa a Foligno Segui su affaritaliani.it

Matteo Salvini - l'orrore del grillino Morra : "Bimba ferita a Napoli - occupati di mafia". E il Viminale lo gela : La bambina di 4 anni ferita venerdì pomeriggio a Napoli da un proiettile vagante durante un sparatoria in strada è stata operata nella notte all'Ospedale Santobono. Colpita al petto con un polmone collassato, la piccola è in coma farmacologico indotto e le sue condizioni cliniche appaiono estremamen

Residenza a richiedenti asilo - Matteo Salvini contro il Tribunale di Bologna : "Vadano con la sinistra" : ' Sentenza vergognosa, se qualche giudice vuole fare politica - ha scritto su Twitter il leader della Lega - e cambiare le leggi per aiutare gli immigrati, lasci il Tribunale e si candidi con la ...

Matteo Salvini - fine dei giochi : 'Giuseppe Conte è un carnefice - non ha più la mia fiducia' : Poche parole, chiare. Per Matteo Salvini , alla luce di quanto accaduto su Armando Siri , il premier Giuseppe Conte è passato dal ruolo di 'avvocato del popolo' a quello di ' carnefice ', parola sua, ...

Matteo Salvini - fine dei giochi : "Giuseppe Conte è un carnefice - non ha più la mia fiducia" : Poche parole, chiare. Per Matteo Salvini, alla luce di quanto accaduto su Armando Siri, il premier Giuseppe Conte è passato dal ruolo di "avvocato del popolo" a quello di "carnefice" (parola sua) del sottosegretario leghista indagato per corruzione. carnefice, ovviamente, su mandato del Movimento 5

Matteo Salvini vuole il grembiule obbligatorio a scuola : “Riportare ordine e disciplina” : Il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, torna a lanciare la proposta del grembiule obbligatorio per i bambini in tutte le scuole italiane, dopo l'approvazione alla Camera della proposta di legge che introduce l'educazione civica: "Diranno che lo faceva anche il Duce. Ma siamo in democrazia, bisogna riportare ordine e disciplina".Continua a leggere

Matteo Salvini non tiene più la Lega : Toti e Meloni - "le mani sui colonnelli" del Capitano : La pazienza tra i colonnelli della Lega sta finendo. Matteo Salvini prova a frenare gli impulsi a rompere con il Movimento 5 Stelle ma la verità, spiega un retroscena del Messaggero, è che dopo il caso Siri i malpancisti stanno già preparando il piano B: sostituire i grillini con Forza Italia la gam

Matteo Renzi - sciacallata ignobile contro Matteo Salvini : 'Stuprano e ammazzano e lui intanto...'. Ma è serio? : E fin qui, qualcuno dirà, normale polemica politica all'italiana. Ma Renzi non si accontenta e va, o scende, sul personale: 'Io mi chiedo: ma OGGI c'è un Ministro dell'interno in questo Paese? E se c'...