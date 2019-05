La Champions è della Virtus

Basket - Champions League 2019 : è il tempo della finale. Virtus Bologna a caccia della vittoria contro l’Iberostar Tenerife : Segafredo Virtus Bologna contro Iberostar Tenerife. La finale della terza edizione della Basketball Champions League 2018-2019, ad Anversa, vede di fronte una delle società più titolate d’Italia (e non solo) e la prima vincitrice della competizione FIBA nell’annata 2016-2017. Sarà lo Sportpaleis di Anversa a vedere una delle due sollevare il trofeo. Per entrambe le formazioni i successi in semifinale sono stati larghi. Se quello ...

Juventus-Torino - ore 20 - 30 Diretta Mazzarri all'attacco della Champions Allegri schiera Kean con CR7 : La 35esima giornata di Serie A si apre con l'anticipo di lusso del venerdì sera, il derby della Mole tra Juventus e Torino. Questa volta è il Torino a chiedere di più a questa partita per questioni di ...

Basket - Champions League 2019 : la Virtus Bologna a caccia della finale - ma c’è l’ostacolo Bamberg : Dieci anni dopo la Virtus Bologna è di nuovo a caccia di una finale europea. Scattano oggi ad Anversa le Final Four della Champions League e la V nere sfideranno i tedeschi del Bamberg nella prima semifinale. Una sfida tanto attesa dalla squadra di Djordjevic, che ha sacrificato le ultime settimane di campionato proprio per preparare questo grande evento. Infatti la Champions League è diventata ormai l’ultimo obiettivo per per una Virtus ...

Otto scudetti consecutivi : Juventus tra gioie e rimpianti con il tarlo della Champions : Il campionato di calcio di Serie A 2018/2019 volge al termine, ed anche quest'anno ha visto una squadra su tutte dominare e vincere con largo anticipo lo scudetto: la Juventus. Ennesima vittoria, ennesimo campionato stravinto e ottavo titolo di fila: un record indiscutibile. Ciò nonostante, tanti, troppi juventini non riescono a gioire pienamente per la conquista del tricolore, perché ormai la priorità è rappresentata dal trionfo in Champions ...

Barcellona-Liverpool - incidenti prima della partita di Champions : i Reds condannano il comportamento dei tifosi inglesi : Barcellona-Liverpool – Il Liverpool comunica, in una nota, la condanna senza appello agli incidenti causati dai propri tifosi prima della partita di Champions contro il Barcellona. Questo il comunicato dei Reds: “Siamo al lavoro con la polizia di Merseyside e le autorità spagnole che stanno cercando di identificare le persone coinvolte negli incidenti“. “Un comportamento totalmente inaccettabile e non sarà ...

Barcellona-Liverpool - le probabili formazioni della semifinale di Champions League : Novanta minuti tutti da vivere in una sfida dal fascino speciale: Barcellona e Liverpool si affronteranno mercoledì 1 maggio, fischio d'inizio alle ore 21, nella semifinale d'andata di Champions ...

Pallanuoto - Champions League 2019 : la Pro Recco ai quarti con l’Hannover - ufficiale il programma della Final Eight : ufficiale il programma della Final Eight della Champions League di Pallanuoto, che si disputerà ad Hannover, in Germania da giovedì 6 a sabato 8 giugno: la Pro Recco, assoluta dominatrice del Girone A sfiderà proprio i padroni di casa nella sfida dei quarti di Finale. Unica altra squadra certa del proprio piazzamento è il Ferencvaros, che attende la vincente del Girone B. Già qualificate, ma in attesa di conoscere il piazzamento Finale Brescia, ...

Calcio - Champions League 2019 : Barcellona-Liverpool - il primo atto della super sfida che sa di “finale” : Il primo atto di una finale anticipata. Si potrebbe presentare così l’andata della semifinale di Champions League tra Barcellona e Liverpool. Al Camp Nou domani sera vanno in scena i primi novanta minuti della sfida tra quelle che sono probabilmente le due grandi favorite per alzare nel cielo di Madrid la coppa “dalle grandi orecchie”. Vero che dall’altra parte ci sono Tottenham ed Ajax, ma in questo momento Barcellona e ...

Tottenham-Ajax - le chiavi tattiche della semifinale di Champions : Quella tra Tottenham e Ajax è la semifinale delle outsider. Entrambe, infatti, si sono rese protagoniste di quella che la cultura sportiva anglosassone chiamerebbe giant killing ribaltando i ...

L'Atalanta è ora nell'Olimpo della Champions - ma domenica sfida decisiva con la Lazio : La prima per rimanere agganciata al treno europeo; la seconda per continuare a vivere nella nobiltà del calcio italiano. In attesa di scontrarsi nuovamente tra due settimane, per portare a casa il ...

La Lazio sogna la Champions con i graffi della Pantera Caicedo : Il graffio della 'Pantera' per tenere viva la corsa Champions. Felipe Caicedo si prende la scena a Marassi: 'Meritiamo questa vittoria. Purtroppo siamo calati nelle ultime partite, ma non molliamo mai ...

Championship - il programma della 45^ giornata : in arrivo molti verdetti - tra promozione e salvezza : Sta per concludersi la stagione regolare di Championship, che torna in campo tra oggi e domani con la 45^ giornata. Non mancano le partite importanti in chiave classifica, che potrebbero emettere verdetti per quanto riguarda promozione, zona playoff e retrocessione. Ecco il programma della 45^ giornata.Championship, 45^ giornata: il Millwall ospita lo StokeIl turno di Championship in programma oggi si apre con Millwall-Stoke City. La ...