La Boldrini asfalta Salvini sui social

(Di domenica 5 maggio 2019) In questi giorni Matteoè in tour in molte piazze d’Italia per la campagna elettorale delle Europee. L’altra sera a Forlì ha avuto la brillante idea di tenere il suo comizio dal balcone da cui si affacciava Mussolini. Un gesto che non ha lasciato indifferenti e che ha ricevuto diverse critiche, a partire dal primo cittadino di Forlì, Davide Drei, che scrive su Fb:“Quello a cui Forlì assiste in questo momento è qualcosa di penoso. Usare il balcone del Municipio su piazza Saffi per parlare a una (per la verità scarsa) platea di un comizio sembra scimmiottare le adunate anteguerra del regime”. In quella piazza durante il fascismo venivano uccisi i partigiani e Mussolini assisteva agli eccidi proprio da quel balcone, che quindi rievoca ricordi nefasti per la nostra Repubblica. Eppure il Ministro dell’Interno non pare preoccuparsene e scrive su ...

