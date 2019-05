Gattuso LIVE | ' Ho deciso io per il ritiro | dobbiamo assumerci le nostre responsabilità'

Milan Gattuso - le news LIVE sul futuro dell'allenatore : Così il presidente del club rossonero Paolo Scaroni ai microfoni di Radio anch'io sport'. CLICCA QUI - di Redazione SkySport24 10:29 Il programma del Milan Oggi è prevista una giornata di riposo per ...

Scaroni : 'Gattuso? Il Milan non gioca a un buon livello da mesi. Sulla Champions...' : Paolo Scaroni, presidente del Milan, è intervenuto a Radio Anch'io Sport, affrontando diversi tempi, a partire dal razzismo: 'Credo abbia ragione Capello, gli ultras hanno troppa importanza nel calcio. Dobbiamo copiare l'Inghilterra anche nella guerra senza quartiere ...

Torino-Milan - Gattuso LIVE : 'Manca l'anima - domani ci giochiamo tutto' : Per la maglia, per la carriera dei giocatori, per il mondo Milan. Stiamo facendo fatica, in questo momento arranchiamo a LIVEllo mentale e fisico. I granata assomigliano molto all'Atalanta, ci sarà ...

Verso Torino-Milan : la conferenza di Gattuso è LIVE : Dopo il pareggio di Parma e l'eliminazione dalla Coppa Italia, al Milan rimane solo l'obiettivo quarto posto. Domani sera contro il Torino, distante solo 3 punti, i rossoneri non possono permettersi ...

Milan news LIVE : Leonardo e Maldini a Milanello. Confronto con Gattuso? : 1 nuovo post LIVE Nuovi post: 2 minuti fa Al momento l'unico post pubblicato sugli account social del Milan riguarda Angelo Anquilletti , difensore rossonero degli anni '70 che oggi avrebbe compiuto ...

Live Parma-Milan 0-0 Gattuso a caccia di punti Champions : La sfida del Tardini tra Parma e Milan apre il programma della 33esima giornata di Serie A. I ducali, reduci dal buon pareggio sul campo del Sassuolo terminato 0-0, cercano punti per certificare la ...

Milan news - Gattuso in conferenza stampa : La diretta live : Rileggi tutte le dichiarazioni dell'allenatore bianconero Allegri: "Dybala, Mandzukic e Spinazzola a disposizione" - Video Sky - Sky Sport HD - di ninocr 24 minuti fa Il totale dei confronti in ...

Milan-Udinese diretta live : le formazioni ufficiali : Gattuso cambia modulo : Milan-Udinese diretta live – Si gioca un match molto importante per le due squadre, anticipo della 30^giornata di Serie A. Rossoneri in cerca di riscatto dopo lo stop di Genova contro la Sampdoria, friulani in cerca di continuità dopo la partita vinta contro il Genoa. formazioni ufficiali MILAN (4-3-1-2): Donnarumma, Abate, Musacchio, Romagnoli, Laxalt; Bakayoko, Biglia, Calhanoglu; Paquetà; Piatek, Cutrone. UDINESE (3-4-3): Musso, ...

Milan-Udinese - la conferenza di Gattuso LIVE : 1 nuovo post LIVE Nuovi post: meno di un minuto fa Come superare questo momento difficile? "Per superarlo bisogna vincere. Io sono tranquillo, qualcuno mi prenderà per pazzo, ma è davvero così. ...

Milan ko a Marassi - Gattuso ripensa al derby : “ha lasciato qualcosa a livello psicologico” : Gennaro Gattuso non si abbatte dopo la sconfitta contro la Sampdoria, le dichiarazioni dell’allenatore del Milan dopo l’anticipo di Serie A “Non serve a nulla essere arrabbiati, dobbiamo valutare cosa sta andando e cosa no. Sicuramente la sconfitta nel derby ha lasciato qualcosa a livello psicologico e prendere gol dopo 1′ non ha aiutato. La squadra però non ha mollato. Dobbiamo guardare avanti e non darci le ...

Milan - la conferenza di Gattuso LIVE : Si torna subito in campo per il campionato di Serie A, si giocano partite molto importanti valide per massimo torneo italiano. In campo anche il Milan di Gennaro Gattuso, i rossonero in campo nella difficile trasferta contro la Sampdoria di Giampaolo. La conferenza stampa del tecnico rossonero in diretta su CalcioWeb. LA conferenza LIVEL'articolo Milan, la conferenza di Gattuso LIVE sembra essere il primo su CalcioWeb.

Liverpool : Pirlo - Gattuso - Ambrosini e Oddo giocano sui social a fare i Beatles : E' vero che la foto era stata scattata a Londra. Ma il giorno dopo la partita a Liverpool tra «vecchie glorie» del Milan e quelle dei Reds per ricordare le due finali di Champions giocate tra le due ...

Liverpool-Milan - le glorie come i Beatles : da Pirlo a Gattuso sulle strisce pedonali : Non è Londra e non è Abbey Road, ma l'immagine è simile: i rossoneri come i Beatles negli anni '60. Al posto di John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr e George Harrison ci sono Massimo Ambrosini, ...