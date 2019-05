Enogastronomia | fiere | mercatini | castelli aperti e iniziative culturali nella prima

Pasqua e Pasquetta con escursioni - scampagnate - Enogastronomia - fiere - mercatini e castelli aperti : E poi spettacoli con artisti di strada e balli fokloristici. Ci sarà spazio anche per lo street food 'made in Grecia' di qualità, con cucine on the road. Si potranno gustare le prelibatezze greche: ...