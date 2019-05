Caso Siri | Salvini contro M5S | Tappatevi la bocca | è l' ultimo avviso

blogo

(Di domenica 5 maggio 2019)Il Ministro dell'Interno Matteoha replicato in modo duro agli ultimi attacchi del Movimento 5 Stelle suldi Armando, che a due giorni dalla richiesta di dimissioni arrivata dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte non ha ancora fatto un passo indietro.La questione sarà discussa in Consiglio dei Ministri mercoledì prossimo e se non ci sarà una soluzione entro quella data, si metterà al voto come anticipato oggi dal vicepremier Luigi Di Maio, anche se questo con ogni probabilità significherà ufficializzare la frattura all'interno del governo. Proprio per scongiurare l'arrivo al voto, il Movimento 5 Stelle non fa che lanciare nuovi appelli a Matteo, che oggi ha dato l'avvertimento:A chi mi attacca dicola, lavorate e smettete di minacciare il prossimo. È l'Il vicepremier leghista, intervenuto a Roma per ...

petergomezblog : Caso Siri, Salvini: “Il governo arriva fino in fondo. I retroscena di Tv e giornali fuori da realtà. I giornalisti… - NicolaPorro : Caso #Siri governo a rischio? Io continuo a non crederci. #Trump mette 2 miliardi di dollari nelle infrastrutture e… - fattoquotidiano : Di Maio su caso Siri: “Mi meraviglia di tutto questo casino per una poltrona. Si poteva risolvere in due minuti” -