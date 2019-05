Amici di no Tav e clandestini | ora i grillini scoprono il rigore

Amici 2019 SERALE/ Diretta e eliminato 27 aprile : Tish e Umberto al ballottaggio - scelto a tavolino? : eliminato AMICI 2019 SERALE: Diretta quarta puntata 27 aprile. Le sfide della Bertè e l'assenza di Ricky Martin. Mameli a rischio con Tish e Vincenzo?

Ludovica e Jefeo dopo Amici - parla il padre : “Non me lo aspettavo” : Amici 18, Jefeo e Ludovica stanno ancora insieme? Ecco cosa sta succedendo Jefeo e Ludovica avranno preso il “famoso caffè”? Probabilmente sì. Molti sostengono di averli beccati insieme ma, per il momento, nessuno dei due ha fatto sapere qualcosa in più. Potrebbero aver deciso o di portare avanti la relazione sbocciata all’interno della scuola di […] L'articolo Ludovica e Jefeo dopo Amici, parla il padre: “Non me lo ...

Dramma Chapecoense - muore il cronista sopravvissuto allo schianto. Stava giocando a calcio con gli Amici : E' morto all'età di 45 anni il giornalista brasiliano Rafael Henzel. Fatale un arresto cardiaco, che lo ha colto mentre giocava a calcio con gli amici. Inutili i soccorsi: l'uomo è morto in ospedale. ...

Andreas Muller torna ad Amici con un nuovo ruolo : “Non me lo aspettavo” : Amici 18, Andreas Muller torna tra i professionisti di ballo e non solo! Andreas Muller è tornato ad Amici di Maria De Filippi. I fan stanno festeggiando, finalmente è arrivata la conferma anche da parte del ballerino. Con un post su Instagram di poco fa, infatti, Andreas ha parlato del suo ritorno: “E bene sì. Finalmente […] L'articolo Andreas Muller torna ad Amici con un nuovo ruolo: “Non me lo aspettavo” proviene da ...

Amici - Alessandro Casillo abbandona e scrive a Maria De Filippi : "Stavo perdendo la lucidità". Tutto finito : Ecco spiegato il mistero su Alessandro Casillo. Il cantante ha lasciato Amici 18 e ha spiegato il perché di questa scelta in una lettera destinata a Maria De Filippi, ma anche agli altri concorrenti del talent show e ai fan. "Sono pronto a prendermi tutte le responsabilità di questa scelta che è sol

Amici - ex ballerino condannato a 20 anni di carcere per l’omicidio del fidanzato. Aveva scritto su Facebook : “Chiedo scusa alla famiglia - non lo meritava” : Marcus Bellamy, ex ballerino professionista che si era esibito ad Amici fino al 2009, è stato condannato a 20 anni di carcere per l’omicidio del fidanzato Bernardo Almonte. La notizia arriva dai siti stranieri che riportano la condanna da parte del tribunale del Bronx, a New York, per i fatti che risalgono ad agosto 2016 quando fu accusato di aver strangolato il compagno con cui Aveva una relazione stabile da qualche tempo. Il ragazzo era ...