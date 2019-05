Aggiornamento Huawei P8 lite 2017 con Android 9

In sicurezza Huawei P20 e P20 Pro anche in Italia : Aggiornamento 270 dal 4 maggio : Mai annoiati con un Huawei P20 e P20 Pro. Il riferimento, più che chiaro, è ai possessori di entrambi i top di gamma che in queste ore stanno cominciando a ricevere un nuovo aggiornamento per il proprio device: si tratta dell'aggiornamento 270 che include l'ultima patch di sicurezza disponibile per le ammiraglie del 2018. Gli sviluppatori continuano a supportare i device senza alcuna battuta d'arresto e di certo questo non può fare che piacere a ...

Aggiornamento Huawei P30 Pro EMUI 9.1.0.153 con la modalità Fotocamera doppia vista : Huawei P30 Pro si aggiorna con la EMUI 9.1.0.153 e introduce una nuova funzione che aumenta la potenza della Fotocamera. Come usare smartphone Huawei con la modalità Fotocamera doppia vista.

Più che vivo Huawei Mate 9 - corposo Aggiornamento 179 per fare la differenza : Due anni e mezzo fa ormai, il Huawei Mate 9 veniva presentato e sarebbe stato più che normale attendersi un progressivo abbandono del supporto software allo smartphone da parte degli sviluppatori. Nulla di tutto questo e nelle ultime settimane il device sta vivendo quella che potremmo definire una nuova primavera. Prima è stata la volta della preziosa compatibilità con EMUI 9, ora di un firmware veramente corposo, in prima apparizione in Europa ...

Comincia la distribuzione dell'Aggiornamento per Huawei P30 Pro che porterà la modalità video dual-view : Allo stesso modo del precedente aggiornamento, distribuito inizialmente in India, ma poi pubblicato in tutto il resto del mondo. Cos'è la modalità dual-view Ma cos'è la modalità dual-view di Huawei ...

In Italia l’Aggiornamento 140 su Huawei P30 Pro : cosa cambia con la fotocamera e per la sicurezza : L'operato degli sviluppatori in riferimento all'aggiornamento del Huawei P30 Pro si può dire di certo impeccabile e pure repentino. Per il top di gamma assoluto del 2019 del produttore è in distribuzione (entro i nostri confini) un update niente affatto di poco valore, anzi fondamentale soprattutto per la resa della fotocamera. In questo articolo sono raccolti tutti i dettagli sul firmware in questione, al momento di questa pubblicazione, ...

Sta arrivando anche per Huawei Mate 10 Lite l’Aggiornamento B341 di aprile : prime news : Ci vorrà del tempo prima che si possa toccare con mano l’aggiornamento con Android Pie ed EMUI 9 per Huawei Mate 10 Lite, nonostante nelle ultime settimane siano arrivate conferme ufficiali importanti sotto questo punto di vista, ma al contempo non si arresta lo sviluppo software di uno smartphone molto apprezzato in Italia e nel resto d’Europa. Mi riferisco alla patch B341, con cui dovremmo toccare con mano nuove ed importanti migliorie per il ...

Subito l’Aggiornamento di aprile per Huawei P Smart - ma niente EMUI 9 : info sulla B143 : Spuntano proprio in queste ore importanti novità per gli utenti che nell'ultimo anno hanno deciso di acquistare un Huawei P Smart. Da oggi 19 aprile, infatti, è possibile parlare in modo concreto della disponibilità dell'aggiornamento di aprile, in riferimento al pacchetto software B143. Inutile dire che al momento della ricezione delle prime notifiche per procedere via OTA, in tanti si sono illusi che potesse trattarsi di Android Pie con EMUI ...

Il 18 aprile tocca a Huawei Mate 20 Lite : segnalato in Italia l’Aggiornamento con EMUI 9 : Buone, buonissime notizie per tutti quelli che in questi mesi hanno deciso di acquistare un Huawei Mate 20 Lite. Da alcune ore a questa parte, infatti, ci sono le prime segnalazioni da parte degli utenti che stanno iniziando a ricevere l'aggiornamento del sistema operativo Android Pie, quello che a conti fatti ci consentirà di testare EMUI 9 a bordo di un device diventato piuttosto popolare qui in Italia. Svolta non di poco conto per tutti ...

EMUI 9.1 Huawei Android 9 gli smartphone in Aggiornamento : EMUI 9.1 Caratteristiche principali Ecco che cosa ci sarà di nuovo nella EMUI 9.1 di Huawei la lista completa degli smartphone che riceveranno aggiornamento.

Tempi brevi persino per Huawei P20 Lite TIM con l’Aggiornamento EMUI 9 : ora è ufficiale : Non sono per nulla scontate le notizie che abbiamo raccolto in queste ore per Huawei P20 Lite TIM, in riferimento ai tanti utenti che sperano di toccare con mano l'aggiornamento Android Pie ed EMUI 9 in Tempi brevi. Come vi abbiamo riportato la scorsa settimana sulle nostre pagine, per i modelli no brand l'appuntamento è previsto tra la fine di maggio e l'inizio del mese di giugno. Appena è stato reso noto il tweet in questione, in tanti tra gli ...

EMUI 9.0 e Android 9 Pie per tutti in casa Huawei - tanti nuovi dispositivi ricevono l’Aggiornamento : Huawei rende disponibile l'aggiornamento alla EMUI 9.0 con Android 9 Pie per sei nuovi smartphone, tra cui ci sono anche gli HONOR. L'articolo EMUI 9.0 e Android 9 Pie per tutti in casa Huawei, tanti nuovi dispositivi ricevono l’aggiornamento proviene da TuttoAndroid.

Bel segnale da Huawei P Smart : via al programma beta per l’Aggiornamento EMUI 9 : Ci sono novità del tutto inaspettate anche per Huawei P Smart oggi 11 aprile, almeno per quanto riguarda la questione inerente il rilascio dell'aggiornamento con Android Pie ed EMUI 9. Nonostante la doccia gelata di qualche giorno fa, quando sul nostro sito vi abbiamo riportato riscontri ufficiali a proposito di un rollout che sarebbe avvenuto solo nei prossimi mesi, nelle ultime ore qualcosa si è mosso. E non si tratta certo di una scelta ...

Sta arrivando in Italia l’Aggiornamento B390 per Huawei P10 Lite : dettagli sulle sigle : Vanno analizzate con grande attenzione oggi le segnalazioni riguardanti uno smartphone tanto popolare in Italia come il cosiddetto Huawei P10 Lite, a poche ore di distanza dalle ultime segnalazioni sulla patch concepita per i device brandizzati Vodafone come notato tramite il nostro articolo di ieri. In particolare, a partire da oggi 10 aprile è possibile concentrarsi su un pacchetto software del tutto nuovo per il device, almeno stando alle ...

In uscita oggi 9 aprile l’Aggiornamento B376 per Huawei P10 Lite Vodafone : tutte le novità : Ci sono alcune importanti informazioni che dobbiamo prendere in considerazione in queste ore per i non pochi utenti che hanno deciso di acquistare un Huawei P10 Lite Vodafone. La versione brandizzata dello smartphone, a meno di un mese dall'ultima nota condivisa per i nostri lettori, sta iniziando a ricevere oggi 9 aprile l'aggiornamento di marzo. Si tratta più in particolare della patch B376, con cui il pubblico interessato spera di fare un ...