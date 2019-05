Terremoti | le iniezioni di fluidi nel sottosuolo possono provocare scosse ben oltre le

meteoweb.eu

(Di sabato 4 maggio 2019) Utilizzando i dati di esperimenti sul campo e i modelli delle faglie, i ricercatori della Tufts University (Massachusetts) hanno scoperto che la pratica delledinelutilizzate nelle trivellazioni e nello smaltimento delle acque reflue per la ricerca di gas e petrolio potrebbeuna notevole attività sismicala zona di diffusione del fluido. È noto che le profondedi, con profondità di1km, siano associate ad una maggiore attività sismica, spesso considerata limitata alle aree di diffusione dei. Ma lo studio, pubblicato sulla rivista Science, sostiene l’ipotesi che ledistiano causandopotenzialmente distruttivi più lontano, attraverso il lento slittamento di reti di fratture preesistenti, come in un effetto domino.I risultati dello studio spiegano che la frequenza dei...