MotoGp | Red Bull KTM Tech3 | Oliveira anche nel 2020

MotoGp - GP Spagna 2019

MotoGp - GP Spagna 2019 : risultato FP1. Marc Marquez precede un redivivo Lorenzo. Solo 18° Valentino Rossi : Marc Marquez detta subito legge nelle prove libere 1 del GP di Spagna 2019 che ha preso il via questa mattina a Jerez. Il campione del mondo della Honda, con il dente avvelenato dopo la caduta nel GP di Austin, ha realizzato il miglior tempo in 1’37″921. Il classe 1993 ha strabiliato sin da subito con un passo gara inavvicinabile per la concorrenza, peraltro montando una gomma hard al posteriore, apparsa di gran lunga la più ...

MotoGp – Lorenzo ci crede - Jorge positivo a Jerez nonostante le difficoltà : “vittoria? Perchè no?” : I problemi dei primi tre Gp non abbattono Jorge Lorenzo: il maiorchino della Honda pronto a far bene a Jerez de la Frontera La prima gara europea della stagione 2019 di MotoGp regala a Jorge Lorenzo sensazioni positive: nei giorni scorsi ha più volte rivelato sui social che punta alla vittoria, nonostante le difficoltà che ha dovuto affrontare nei primi tre Gp della stagione. Nella gara di Austin, Lorenzo ha avuto un problema tecnico con la sua ...

MotoGp - GP Spagna 2019 : Valentino Rossi deve crederci! Parole d’ordine : regolarità e podio ad ogni gara. Il sogno Mondiale non è un miraggio : Valentino Rossi è pronto per il fine settimana del Gran Premio di Spagna 2019 della MotoGP con la chiara intenzione di proseguire in questo suo ottimo avvio di stagionale. Dopo la splendida rimonta (dal 14esimo al quinto posto) di Losail, ed i due secondi posti tra Argentina e Stati Uniti, il nove volte campione del mondo si coccola la sua piazza d’onore in classifica generale, a soli tre punti da Andrea Dovizioso, ma con ben sei lunghezze ...

MotoGp - Roberts : «È incredibile quello che fa Rossi» : ROMA - Nella schiera di grandi campioni che stanno esaltando il gran momento di Valentino Rossi c'è anche il leggendario Kenny Roberts, il tre volte campione del mondo in 500 soprannominato "il marziano". L'ex pilota statunitense, che si ritirò a 32 anni, non si capacita di come Rossi possa ancora trovare gli stimoli e i risultati che sta ottenendo, secondo ...

MotoGp - Joan Mir non crede ai suoi occhi : “è surreale che Valentino Rossi…” : Il pilota della Suzuki ha parlato di Valentino Rossi nel corso di un evento, rivelando un particolare retroscena Primo anno in MotoGp, tante cose da imparare e una voglia matta di mettersi in mostra ottenendo fin da subito buoni risultati. Joan Mir è desideroso di aumentare sempre di più il feeling con la Suzuki, per avvicinarsi alle prestazioni del compagno di squadra. AFP/LaPresse Presente a Madrid per una breve visita nel negozio ...

MotoGp Ducati - Dovizioso : «È incredibile vedere Rossi in pista» : ROMA - ' Mi inchino davanti a Valentino Rossi. Io non riuscire a scendere ancora in pista a 40 anni se avessi vinto nove mondiali come lui '. Andrea Dovizioso - ieri a Roma per l'inaugurazione di un ...

MotoGp - un Mondiale più aperto che mai. Classifica cortissima : Marquez resta favorito - ma ora Dovizioso e Valentino Rossi ci credono : Il Luna Park di Austin ha chiuso i battenti e un po’ anche dispiace perché, al di là della tempesta di fulmini e delle buche disseminate lungo il percorso, non ci si è annoiati di certo lungo i saliscendi del Texas. I nuovi teorici della “MotoGP noia” sono stati sconfessati e i valori completamente ribaltati. Alzi la mano chi avrebbe potuto immaginare che dopo il weekend statunitense Andrea Dovizioso si trovasse in vetta alla ...

MotoGp Suzuki - Rins : «Rossi è il mio idolo - è incredibile» : AUSTIN - Alex Rins è entusiasta per la vittoria del Gran Premio delle Americhe, terza tappa del Mondiale 2019 della MotoGp. 'E' incredibile, ho vinto davanti a Rossi: il mio idolo da ragazzo' . Per lo ...

MotoGp – La caduta di Marquez e la bagarre con Rins - Valentino Rossi esilarante ad Austin : “non credo a questi giovani che dicono che sono il loro idolo” : Valentino Rossi sorridente e scherzoso nel post gara in Texas: le parole del Dottore dopo il secondo posto nel Gp di Austin Un Gp di Austin dolce-amaro per Valentino Rossi: il Dottore ha conquistato un importantissimo secondo posto, dopo quello dell’Argentina di qualche settimana fa, salendo nuovamente sul podio, alle spalle di Rins. Il pilota Yamaha, dopo la clamorosa caduta di Marquez, ha dovuto fare i conti con lo spagnolo della ...

MotoGp Austin - Marquez : "Rossi incredibile". Vale : "Mi sento a posto" : Marquez centra la settima pole su sette tentativi ad Austin e non può non essere contento: "È andata bene per come si era messa la giornata, è stato un sabato strano e dopo la pioggia la pista è ...

MotoGp – Valentino Rossi ci crede e ad Austin ‘bacchetta’ i giornalisti : “non sono mica il pagliaccio o il cagnolino” : Valentino Rossi rilassato e concentrato alla vigilia del Gp di Austin: le parole del Dottore nella conferenza stampa del Texas La MotoGp si è spostata in Texas: i piloti sono pronti a disputare il terzo round della stagione, il Gp di Austin. Nella terra di Nicky Hayden, che sarà ricordato durante tutto il weekend di gara con diversi omaggi speciali. In attesa di ricordare il Kentucky Kid, i piloti hanno incontrato oggi la stampa, nella ...

MotoGp - Graziano Rossi : “Pace tra Vale e Marquez? Non ci credo troppo…” : Il momento più bello del Gran Premio di Argentina di MotoGP della scorsa domenica probabilmente non si è visto in pista dove, va detto, lo spettacolo è risultato limitato, con Marc Marquez che ha dominato sin dal primo metro di gara. Il fotogramma più importante che ci portiamo a casa da Termas de Rio Hondo è stata la splendida stretta di mano sotto il podio tra Valentino Rossi ed il campione del mondo in carica. Un gesto che ha stupito molti, ...

