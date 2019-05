agi

(Di sabato 4 maggio 2019) Lecommerciali che hanno come responsabile legale Concetta Albergo ma che, secondo le indagini della Polizia e come denunciato da una nostra inchiesta giornalistica, sono riferibili aldiWaldker Albergo, detto Rino, oggi sono state colpite da una interdittiva antimafia emanata della Prefettura di. La decisione è stata presa daldi, Luigi Pizzi, dopo l'istruttoria condotta dalle forze dell'ordine ed attualizzata dal Commissariato di Polizia diL'atto ufficiale dell'interdittiva è stato notificato dal dirigente del commissariato di, Paolo Arena, agli interessati, ovvero la signora Albergo ed il Comune di. Dovrà, infatti, essere il sindaco dia provvedere alla revoca della licenza, come prevede la legge. Gli affari deldi, già condannato per mafia con sentenza passata in giudicato e coinvolto in diverse ...

marcoprat : Il prefetto di #Siracusa ordina la chiusura delle attività del boss di #Noto @paoloborrometi -