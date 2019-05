Famiglie incapaci di educare Quei ragazzi restino in cella

ilgiornale

(Di sabato 4 maggio 2019) Giuseppe Bassi È la decisione del gip di Taranto per i 2 maggiorenni In prigione anche i 6 minori. «Sono degli aguzzini»Le loro«hanno dato prova dità a controllare edi due giovani»: per questa ragione gli indagati devono rimanere in carcere e non possono essere posti ai domiciliari. E' quanto deciso dal gip del Tribunale di Taranto, Rita Romano, nei confronti deidi 19 e 22 anni accusati di aver fatto parte della gang che ha torturato Antonio Stano, il pensionato di 66 anni morto il 23 aprile dopo 18 giorni di agonia a Manduria, poco più di trentamila abitanti, una quarantina di chilometri da Taranto.Secondo il giudice va esclusa una misura cautelare più lieve «avendo gli indagati è scritto nel provvedimento restrittivo dimostrato notevole inclinazione alla consumazione dei reati, totale inaffidabilità e completa assenza di freni ...

