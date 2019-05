Chievo-Spal | Semplici | ' Questa salvezza vale uno scudetto Futuro? Si può continuare'

Chievo - Di Carlo : “Vignato merita club importanti. La Spal ha meritato la vittoria” : Le dichiarazioni dell’allenatore del Chievo , Domenico Di Carlo , al termine della gara contro la Spal , persa dai suoi per 0-4. Il tecnico ammette la superiorità della squadra di Semplici: “Abbiamo giocato due ottime gare contro Parma e Lazio. Oggi abbiamo disputato un buon primo tempo tenendo bene il campo e mancando il pareggio con Grubac, poi dal 60′ la Spal ha giocato con più aggressività e ha merita to“. Sul ...

Poker al Chievo e la Spal è salva : La Spal conquista la salvezza per il secondo anno consecutivo. Gli estensi si assicurano la permanenza nella massima categoria con tre giornate d'anticipo grazie al successo per 4-0 a Verona, contro ...

Chievo -Spal 0-4 : Felipe - Floccari e Kurtic firmano la festa salvezza : VERONA - Mancava solo la matematica, adesso la festa della Spal può iniziare. Con il successo per 4-0 in casa del Chievo, deciso dalla doppietta di Felipe e dai sigilli di Floccari e Kurtic , i ...

Serie A - Spal rifila un poker al Chievo ed è salva : Felipe goleador : La Spal si regala un altro anno in Serie A. A Verona cala il poker contro il già retrocesso Chievo, messo ko dalla doppietta di Felipe, da Floccari e da Kurtic. I padroni di casa al via con una squadra sperimentale in cui trovano spazio anche dei millennials: ci sono Vignato e il montenegrino Grubac