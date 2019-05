Sono stato in Brasile e Cuba e vi dico che i due Paesi al momento sono agli antipodi

Il Tribunale di Bologna ha deciso che due richiedenti asilo posSono iscriversi all’anagrafe - dopo che era stato loro negato per via del decreto sicurezza : Il Tribunale civile di Bologna ha accolto il ricorso di due richiedenti asilo ai quali, per via del decreto sicurezza voluto da Matteo Salvini, era stata negata la possibilità di iscriversi all’anagrafe. Il Corriere della Sera scrive che i magistrati

Il Tribunale di Bologna ha deciso che due richiedenti asilo posSono iscriversi all’anagrafe - dopo che era stato loro negata per via del decreto sicurezza : Il Tribunale civile di Bologna ha accolto il ricorso di due richiedenti asilo ai quali, per via del decreto sicurezza voluto da Matteo Salvini, era stata negata la possibilità di iscriversi all’anagrafe. Il Corriere della Sera scrive che i magistrati

Alfonso Signorini la rivelazione inaspettata : ‘Anche io Sono stato Pamela Prati’ : Nuovo capitolo sul caso mediatico scatenato dall’annuncio di Pamela Prati del suo prossimo matrimonio con Marco Caltagirone. Subito dopo l’intervista alla showgirl sarda rilasciata a Mara Venier a Domenica In sono spuntati dubbi attorno a questo sposalizio riportati da Dagospia e da molte trasmissioni tv in primis Storie Italiane. Chi è lui? Perché non ci sono sue foto? Insomma attorno all’identità del futuro sposto si sono ...

Giorgio Mulé rivela : “Domenica scorsa Sono stato male - ho avuto paura di morire” : “Domenica scorsa ho avuto delle turbe pressorie, ho la pressione bassa che è troppo alta: più di 100, con la minima arrivavo a 120. La massima a 220, quasi al limite dell’ictus, non ho visto più nulla, ho cominciato a vedere Orione”. A rivelarlo è il deputato di Forza Italia Giorgio Mulè che intervenendo ai microfoni di Un Giorno da Pecora su Rai Radio1 ha raccontato di esser stato molto male negli ultimi giorni dopo un malore ...

Alfonso Signorini parla della Prati al MCS : 'Capisco Pamela - anch'io Sono stato raggirato' : Ieri, nell'ultima puntata del Maurizio Costanzo Show, Alfonso Signorini ha raccontato la sua verità e ha alimentato ulteriormente il giallo che ruota attorno alle presunte nozze di Pamela Prati e Marco Caltagirone. Il direttore di "Chi", infatti, ha svelato di essere stato vittima di un inganno che sarebbe stato orchestrato dalle due manager dell'agenzia Aicos. Stando al suo racconto, un uomo di nome Lorenzo Coppi qualche anno fa lo contattò, ...

VIDEO Jorge Lorenzo MotoGP - GP Spagna 2019 : “Non Sono stato fortunato - voglio lottare per vincere!” : 45 punti contro 7 punti, un primo e un secondo posto contro zero: il bilancio è questo tra i due alfieri della Repsol Honda Marc Marquez e Jorge Lorenzo alla vigilia del GP di Spagna a Jerez de la Frontera, quarto round del Mondiale 2019 di MotoGP. Il campione del mondo, per il momento, ha imposto la sua legge e al maiorchino non resta che rimboccarsi le maniche. Di sicuro i guai fisici dell’ultimo periodo hanno condizionato e stanno ...

Siri indagato - Conte non risponde alle domande : “Sono stato esauriente”. I giornalisti protestano : “Così non si fa” : “Penso di essere stato abbastanza esauriente…”. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, risponde ai giornalisti che vorrebbero fargli domande, dopo la sua dichiarazione sulle dimissioni del sottosegretario leghista Armando Siri. A Palazzo Chigi era stata annunciata per le 18.30 una conferenza stampa. Alla fine Conte sceglie di affidare la sua posizione a una dichiarazione scritta che legge davanti alle telecamere. Una ...

Alfonso Signorini : ‘Sono stato truffato dall’agente di Pamela Prati’ : Da qualche settimana a questa parte nel mondo del gossip non si fa altro che parlare delle presunte nozze di Pamela Prati con Marco detto Mark Caltagirone. Nonostante la futura sposa abbia confermato le nozze e l'esclusiva dell'evento a Verissimo, il caso si infittisce sempre di più. Durante la registrazione del Maurizio Costanzo Show Alfonso Signorini ha rilasciato delle dichiarazioni importanti affermando di essere stato raggirato dall'agente ...

Uomini e donne - Fabrizio chiede perdono : 'Non Sono stato mai apprezzato da nessuno' : Il caso "Fabrizio Cilli" continua a scatenare la curiosità dei telespettatori di Uomini e donne a pochi giorni dalla puntata in cui è stato allontanato dal programma. Senza dare troppe spiegazioni, Maria De Filippi ha chiesto all'ex cavaliere di abbandonare lo studio in seguito alla segnalazione riguardante una sua conversazione registrata da alcuni fan. In tale occasione, infatti, Cilli aveva ammesso di non avere partecipato al dating show ...

Pamela Prati - rivelazione choc di Alfonso Signorini : 'Anche io Sono stato truffato' : rivelazione choc di Alfonso Signorini durante il Maurizio Costanzo Show . Riguardano il caso del matrimonio di Pamela Prati. "L'aitante giovane che aveva conquistato il mio cuore si chiamava Lorenzo ...

Pokémon Go : le creature leggendarie Azelf - Mesprit ed Uxie Sono disponibili allo stato selvatico : Con una mossa a sorpresa, gli sviluppatori di Pokémon GO hanno reso disponibili tre creature leggendarie allo stato selvatico. Decisamente una cosa anomala, in quanto in passato tutti i Pokémon leggendari sono stati rilasciati solo tramite i raid di alto livello.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, il trio in questione proviene dalla regione di Sinnoh ed è formato da Azelf, Mesprit ed Uxie. Ognuno di essi potrà essere catturato in una ...

Pamela Prati - rivelazione choc di Alfonso Signorini : "Anche io Sono stato truffato" : rivelazione choc di Alfonso Signorini durante il Maurizio Costanzo Show. Riguardano il caso del matrimonio di Pamela Prati. “L’aitante giovane che aveva conquistato il mio cuore si chiamava Lorenzo Coppi. Anche io sono stato 'Pamela Prati'", dichiara il direttore del settimanale Chi, "diceva di vive

Alfonso Signorini : «Anch’io Sono stato Pamela Prati. Ci sono cascato» : Maurizio Costanzo, Alfonso Signorini Il caso del matrimonio di Pamela Prati arriva anche sul palco del Maurizio Costanzo Show. E si arricchisce di nuovi retroscena con una rivelazione roboante di Alfonso Signorini. Ospite del programma di Canale5, il direttore di Chi ha dichiarato di essere stato ingannato nel 2009 dalle manager della Prati. Le stesse che, oggi, sono al centro del mistero su Mark Caltagirone, il fantomatico imprenditore e futuro ...

Maurizio Costanzo Show - la rivelazione di Alfonso Signorini : ‘Anche io Sono stato Pamela Prati’ : Nuovo capitolo sul caso mediatico scatenato dall’annuncio di Pamela Prati del suo prossimo matrimonio con Marco Caltagirone. Subito dopo l’intervista alla Showgirl sarda rilasciata a Mara Venier a Domenica In sono spuntati dubbi attorno a questo sposalizio riportati da Dagospia e da molte trasmissioni tv in primis Storie Italiane. Chi è lui? Perché non ci sono sue foto? Insomma attorno all’identità del futuro sposto si sono ...