Pantomima Alitalia

huffingtonpost

(Di venerdì 3 maggio 2019) Il rinvio come obbligo perché incapaci di trovare una soluzione. Come scelta politica imposta dai fatti e perciò subita, non autodeterminata. Perché questi fatti dicono che la cordata per salvareancora non c’è. Mesi di annunci, decine di riunioni al ministero dello Sviluppo economico, dichiarazioni roboanti di Luigi Di Maio e dei 5 stelle sul fatto che la svolta era vicina. La rivendicazione ostentata che questa volta sarebbe stato diverso, che il governo gialloverde avrebbe posto fine alla lunga stagione degli sprechi e della cannibalizzazione della compagnia aerea. Tutto cancellato da quattro righe con cui Di Maio ha dovuto ammettere che serve più tempo. Fino al 15 giugno. Un altro rinvio, il terzo in sei mesi, che certifica un fallimento. Come per la Tav, il cui destino è stato spostato oltre la delicata frontiera ...