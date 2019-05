Maltempo Belluno | frana di Borsoi | intervento urgente dei Vigili del Fuoco

meteoweb.eu

(Di venerdì 3 maggio 2019) Ladi, in comune di Tambre nel bellunese, ha ripreso a muoversi rendendo necessario unper limitare il fenomeno. Nel pomeriggio sono previsti interventi deideldie Venezia per capire cosa succeda nei pozzi profondi 18 metri dove, con tutta probabilità, si è accumulata acqua e detriti che limitano il funzionamento dei pozzi dal diametro di 6 metri.“Stiamo monitorando il fronte dida giorni – ha spiegato il direttore generale di Veneto Strade, Silvano Vernizzi – ildegli ultimi mesi ha sicuramente aggravato la situazione. Nel 2004 eravamo intervenuti con lavori di drenaggio e per anni non abbiamo avuto problemi. Serviranno altri interventi strutturali per fronteggiare il movimento franoso”. I lavori saranno realizzati da Veneto Strade in collaborazione con il Servizio Forestale, il Genio ...

