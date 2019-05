Internazionali di Roma | wild card per Seppi | Berrettini e Sonego

Internazionali di Tennis 2019 Roma : programma e partecipanti - il calendario : Internazionali di Tennis 2019 Roma: programma e partecipanti, il calendario Dal 12 al 19 maggio a Roma si disputeranno gli Internazionali d’Italia 2019, il torneo di Tennis più importante che si svolge nel nostro paese. Tra l’altro, insieme a Roland Garros e Torneo di Monaco, fa parte del cosiddetto Slam Rosso (il circuito è quello dell’ATP World Tour Masters 1000 che racchiude i 9 tornei più prestigiosi dopo i 4 del Grande Slam). ...

Internazionali di Roma - la Sharapova da forfait : ancora problemi alla spalla : La russa Maria Sharapova n on giocherà gli Internazionali Bnl d'Italia in programma la Foro Italico a Roma dal 6 al 19 maggio. La 32enne tennista russa, attuale numero 28 del ranking mondiale e tre ...

Internazionali d’Italia 2019 – Sergio Tacchini porta Barbie sui campi di Roma [GALLERY] : Sergio Tacchini agli Internazionali di Roma con la capsule tennis Barbie Sergio Tacchini, marchio noto a livello internazionale per aver vestito i migliori tennisti per più di 50 anni, porta Barbie sui campi da tennis dei prossimi Internazionali di Roma 2019 dopo il debutto della linea al Master 1000 di Indian Wells a inizio marzo scorso. Le tenniste del Team Tacchini sono infatti scese in campo indossando i colori di Barbie in occasione ...

Tennis - Internazionali d’Italia Roma 2019 : quando si giocano? Date - calendario - orari e tv : Gli Internazionali d’Italia 2019 si disputeranno al Foro Italico di Roma dal 12 al 19 maggio, il torneo di Tennis più importante su suolo italiano andrà in scena sulla terra battuta nella bellissima cornice della Capitale dove vedremo all’opera sia gli uomini che le donne. Si preannuncia una settimana estremamente spettacolare e avvincente con il meglio del circuito mondiale pronto a darsi battaglia per la conquista del trofeo, ...

Le prossime tappe di Fabio Fognini : ora Barcellona - poi si sogna verso gli Internazionali di Roma e il Roland Garros : Fabio Fognini si sta godendo il memorabile trionfo al Masters 1000 di Montecarlo, il ligure ha scritto una pagina memorabile del tennis italiano e si è definitivamente consacrato nel Principato: primo azzurro capace di imporsi in un “1000” (i tornei più prestigiosi del circuito dopo gli Slam, categoria nata nel 1990), l’uomo capace di fare suonare l’Inno di Mameli in Riviera dopo addirittura 51 anni dal sigillo di Nicola ...

Internazionali d’Italia – Coach Ljubicic parla ai fan italiani : “Roger Federer a Roma? Ecco da cosa dipende” : Ivan Ljubicic, Coach di Roger Federer, ha parlato della possibilità di vedere lo svizzero agli Internazionali d’Italia: la sua presenza a Roma dipende da quanto accadrà a Madrid Dopo qualche anno nel quale aveva evitato di giocare sulla terra, Roger Federer ha deciso di fare ritorno anche sul rosso. I fan degli Internazionali d’Italia dunque, hanno iniziato ad accarezzare il sogno di vedere dal vivo il 20 volte campione Slam a ...

Internazionali di tennis - Raggi : 'Una grande vetrina per Roma' : Presenti anche il presidente del Coni Giovanni Malagò e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti.

Tennis - fatturato da 33 milioni e +11% di biglietti per gli Internazionali a Roma : “Gli Internazionali d’Italia sono un piccolo colosso sportivo con oltre 33 milioni di euro di fatturato in una settimana. Quest’anno il torneo cresce dell’11% rispetto all’anno precedente e per questo contiamo di battere il record del 2017 con oltre 220mila spettatori paganti in una settimana”. Lo dice il presidente della FederTennis, Angelo Binaghi, presentando alla […] L'articolo Tennis, fatturato da ...

Serena Williams a Internazionali di Roma : Sarà a Roma anche la giapponese Naomi Osaka, attuale numero uno del mondo, e vincitrice degli ultimi due Slam. Fra le rivali più attese l'ucraina Elina Svitolina, 7, a segno nelle ultime due edizioni,...

Internazionali tennis : tutte le big a Roma - dopo 3 anni torna Serena : Internazionali tennis Roma.tutte le piu' forti tenniste del mondo figurano nell'entry-list femminile dell'edizione numero 76 degli Internazionali BNL

Tennis : Federer iscritto a Roma - ma non parteciperà agli Internazionali d'Italia : Nonostante il forfait di Federer, saranno in campo il n°1 del mondo Novak Djokovic , che ha già iscritto quattro volte il suo nome nell'albo d'oro nel 2008, 2011, 2014 e 2015, oltre ad aver raggiunto ...