Di Maio | 1 mld a famiglie poi cuneo

Memorandum Cina-Italia - Salvini : “In ballo c’è nostra sicurezza”. Di Maio : “Accordo vale 2 - 5 mld” : Tensione Lega-M5S dopo la firma del Memorandum Cina-Italia. Il vicepremier Matteo Salvini: "Non mi si dica che la Cina è un paese con il libero mercato". La replica di Di Maio: "Salvini ha il diritto di parlare, io come ministro del Mise ho il dovere di fare i fatti e i fatti sono la firma di accordi per 2,5 miliardi".Continua a leggere