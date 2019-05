Chelsea | Sarri | ' Voglio restare qui | la Premier mi intriga'

Europa League - pareggia Chelsea di Sarri : 23.04 Vince l'Arsenal (3-1 al Valencia), pari a Francoforte del Chelsea di Sarri in casa dell'Eintracht (1-1) nell'andata delle semifinali di Europa League. A Francoforte, l'Eintracht parte forte e al 25' passa con un colpo di testa di Jovic su cross di Kostic. Pari inglese di Pedro Rodriguez su assist di LoftusCheek (45').Nella ripresa forcing Chelsea ma la traversa ferma David Luiz. A Londra Valencia avanti con Diakhabi (11'), rimonta ...

Il Times : “Il Chelsea potrebbe clamorosamente cambiare società - il futuro di Sarri potrebbe essere lontano da Londra” : futuro in bilico per l’ex allenatore del Napoli Maurizio Sarri, ma anche per il suo Chelsea, che potrebbe clamorosamente cambiare proprietà in vista delle prossime stagioni e passare di mano da Abramovic, ad un nuovo patron. Secondo quanto riporta il Times, infatti, l’uomo più ricco della Gran Bretagna, Sir Jim Ratcliffe, che con un patrimonio di 21 miliardi di sterline, sarebbe disposto ad acquistare i blues dal magnate russo. ...

Il Chelsea contro il Francoforte - Sarri non si fida : “dobbiamo avere massimo rispetto” : “Dobbiamo avere il massimo rispetto per l’Eintracht Francoforte: andare in finale sara’ durissima”. Sono le dichiarazioni di Maurizio Sarri che si prepara per la semifinale di Europa League contro il Francoforte, il Chelsea è una seria candidata alla vittoria finale. “Loro sono una squadra molto dinamica, forte in casa ma anche in trasferta”. Il tecnico ex Napoli dovrà rinunciare a Ruediger, l’ex ...

Eintracht-Chelsea - Sarri : 'Gara tosta - vogliamo la finale. Sfortunati con gli infortuni' : Nella strada verso Baku c'è l' Eintracht Francoforte , la rivelazione dell'Europa League. Ha eliminato Shakhtar, Inter e Benfica, senza contare i 6 gol rifilati alla Lazio nel girone tra andata e ...

Calcio - andata semifinali Europa League 2019 : l’Arsenal sfida il Valencia - il Chelsea di Sarri contro l’Eintracht : Siamo prossimi alla stretta finale nell’edizione 2019 dell’Europa League di Calcio. Domani andranno in scena le gare d’andata delle semifinali che metteranno in palio i due posti per l’atto conclusivo di Baku, in programma il 29 maggio. Saranno Arsenal-Valencia e Eintracht Francoforte-Chelsea a regalare spettacolo. All’Emirates Stadium i “Gunners” partono con i favori del pronostico, avendo eliminato nel ...

Chelsea - David Luiz : “Adoro la filosofia di gioco di Sarri - ma serve tempo” : David Luiz si tiene stretto Maurizio Sarri. Il 32enne centrale brasiliano preferisce di gran lunga l’approccio dell’ex allenatore del Napoli a quello dei vari Conte e Mourinho: “Il modo in cui ci fa giocare è quello che amo, che mi fa divertire. Adoro la sua filosofia di gioco. Tanta gente era solita dire che il Chelsea non riusciva a controllare le partite, che giocava solo di ripartenza. Adesso invece controlliamo le ...

Chelsea - Sarri svela il futuro di Higuain - : Il futuro di Higuain, salvo imprevisti, sarà ancora al Chelsea. A svelarlo è stato Sarri, tecnico dei Blues, colui che l'ha voluto a Londra a tutti i costi,. I due sperano di proseguire la loro ...

Chelsea - Sarri si tiene stretto Higuain : "Il prossimo anno segnerà tanti gol" : Ancora un brutto pomeriggio per Gonzalo Higuain . Basta un dato per riassumere la partita del Pipita contro il Manchester United , terminata 1-1: l'argentino ha toccato dodici palloni, proprio come ...

Premier League - United-Chelsea : Sarri avanti di un soffio : L'ULTIMO '2' Per la cronaca, il '2' del Chelsea all'Old Trafford manca dal 2013. Allora finì 0-1, risultato che replicato domenica pagherebbe 9 volte la posta. La media offensiva di entrambe, 1,80 ...

Chelsea - Sarri diplomatico dopo l’acceso finale col Barnley : “Cose di campo” : Diplomazia e mea culpa. E’ così che Maurizio Sarri archivia l’infuocato finale della gara tra il Chelsea ed il Barnley, terminata 2-2. Per il tecnico dei blues sono arrivati gli insulti dello staff avversario, è stata sfiorata la rissa e alla fine l’unico a essere sanzionato, con l’ammenda per “condotta impropria”, è stato lui. Ecco le sue parole in merito nella conferenza stampa odierna: “Nella ...

Chelsea - l'espulsione con il Burnley costa cara a Sarri : ecco la sanzione della Football Association : L'allenatore del Chelsea è stato multato di 8mila sterline per l'espulsione arrivata nel finale di partita con il Burnley Maurizio Sarri non è stato squalificato dalla Football Association, ma dovrà ...

Chelsea - arriva il provvedimento nei confronti del tecnico Sarri : L’allenatore del Chelsea Mauruzio Sarri è stato multato di 8.000 sterline dalla FA inglese per cattiva condotta, il provvedimento è arrivato in seguito all’espulsione rimediata nel pareggio di lunedì per 2-2 contro il Burnley. La comunicazione è arrivata direttamente dalla FA che ha spiegato che il tecnico del Chelsea ha ammesso l’accusa e “ha accettato la penalità standard”. Sarri è stato espulso ...