Bisogna reagire contro la fesseria del popolo che protesta e fischiare chi fischia

(Di venerdì 3 maggio 2019) Sta diventando stucchevole. La famigeratadelle curve, più mediatica che reale, ha fatto il suo tempo. Il refrain è sempre lo stesso da dieci anni. “Meritiamo di più”. Se c’è una cosa che non è mancata mai è lo spettacolo. Le vittorie appena a un passo. Le qualificazioni quasi sempre, con onore. Forse i biglietti, in altre epoche, generosamente regalati? O messi a disposizione per il lucro di pochi?E’ dai tempi di Gaucci che questa storia va avanti. Il bancarottiere, che voleva farsi Re, era appoggiato dalle frange più estreme del tifo curvaiolo. Ma il bliz non riuscì. E il marchio fu acquistato da un lungimirante De Laurentiis. Da allora la “” non ha mai dismesso i suoi panni, semmai travestita da minoranza minacciosa o datifoso, a seconda dei casi.Chi non ricorda, quando si navigava in serie C, le “bombe” esplose durante le partite (con relative multe), ...

