Activision svelerà il nuovo Call of Duty entro la fine di giugno

(Di venerdì 3 maggio 2019) Solitamente durante questo periodo dell'annoannuncia ufficialmente ilcapitolo della saga diof. Una tradizione che a quanto pare è destinata a continuare anche nel 2019.Come riporta Dualshockers, durante l'ultimo incontro con gli azionisti la compagnia ha infatti confermato che iltitolo sviluppato da Infinity Ward, che secondo le sempre più insistenti voci di corridoio delle ultime settimane sarà Modern Warfare 4, è attualmente in fase di sviluppo e verrà svelato a breve. Per la precisione, il reveal ufficiale avverràladel secondo trimestre dell'anno. Questo significa che l'annuncio potrebbe arrivare in qualsiasi momento da ora al 30Sempre durante il meeting con gli azionisti,ha confermato che il gioco debutterà nei negozi durante il quarto trimestre del 2019, ovvero tra ottobre e dicembre, in linea con quanto ...

