Project xCloud raggiunge un traguardo chiave e il lancio pubblico si avvicina a grandi

PS5 non teme confronti - ecco perchè potrebbe sbaragliare Google Stadia e Project xCloud : L'annuncio delle prime specifiche di PS5 avvenuto nei giorni scorsi ha senza dubbio dato una bella scossa all'industria videloudica. Quando una tra Sony e Micorosft comincia a fare i primi passi in una direzione è evidente che la scena stia per cambiare, con l'evoluzione delle tecnolgie che non attende di certo. C'è però a questo punto da capire quale sarà la direzione verso la quale il mercato si dirigerà, dal momento che l'annuncio di Google ...

Il 2020 l'anno di PlayStation Now e Project xCloud e il 2021 quello di PS5 e Xbox Scarlett? : L'entrata in campo di un colosso come Google con l'ambizioso progetto Stadia avrà degli effetti tangibili sul futuro di Sony e Microsoft? Probabilmente sì ma l'analista di IDC, Lewis Ward, è comunque convinto che entrambe le aziende continueranno con i propri piani e in questo senso prevede una situazione molto simile per i due competitor.Ward ne ha discusso sulle pagine di Gaming Bolt, dove tra le altre cose ha indicato quello che potrebbe ...

Tra server - controlli mobile e tanta ambizione ecco tutti gli ultimi dettagli su Project xCloud : Si parla con un comprensibilissimo interesse di Google Stadia, il progetto streaming appena annunciato da Google in questi giorni, ma ovviamente non dobbiamo ignorare anche ciò che Microsoft sta facendo da questo punto di vista con Project xCloud. La piattaforma streaming che punta a diffondere il gaming di qualità console su ogni dispositivo possibile al fine di raggiungere qualsiasi tipo di giocatore.Come riportato da Twinfinite, parecchi ...

Microsoft fornisce nuove informazioni su Project xCloud : Project xCloud è il nuovo servizio streaming annunciato da Microsoft qualche mese fa, che dovrebbe essere disponibile verso la fine di quest'anno. Se siete curiosi di saperne di più, sappiate che oggi sono state rilasciate alcune informazioni in merito ai requisiti di rete della piattaforma e del funzionamento del Game Pass.Come riporta Gamepur, durante una recente intervista l'Head of cloud gaming di Microsoft Kareem Choudhry ha condiviso nuove ...

Project xCloud : ecco come Microsoft potrebbe contrastare Google : A quanto pare, la battaglia dello streaming video sta per diventare piuttosto intensa, con molti protagonisti pronti a portarsi a casa la vittoria.Google si è inserito in questo contesto, con un reveal atteso per la GDC 2019 la prossima settimana, dove probabilmente sarà introdotta una nuova console accanto al servizio Project Stream.Microsoft, dal canto suo, ha annunciato Project xCloud lo scorso ottobre e sta pubblicando il suo primo trial ...

Project xCloud di Microsoft non sostituirà le console Xbox : Microsoft è stata piuttosto tranquilla riguardo al suo servizio streaming Project xCloud dal suo annuncio lo scorso ottobre, ma ora sembra che il colosso della tecnologia sia pronto a parlare del futuro del cloud gaming.In un nuovo post su Xbox Wire, Kareem Choudhry, CVP of Gaming cloud presso Microsoft, ha descritto Project xCloud come "una visione per la tecnologia streaming che andrà ad integrarsi con il nostro hardware console per dare ai ...

Microsoft : Project xCloud non sostituirà le console : In un recente intervento, Microsoft ha deciso di mettere i puntini sulle i come si suol dire, in merito alla question Project xCloud, affermando che la suddetta tecnologia non prenderà il posto della console. Il Cloud Gaming come alternativa alle console tradizionali Un portavoce della compagnia, che si occupa anche del nuovo progetto ha dichiarato: Il Project xCloud è una tecnologia game streaming complementare al nostro hardware ...

Project xCloud : aggiornamenti e test pubblici : Il servizio di Streaming videogame Project xCloud, marchiato Microsoft, vedrà una serie di test pubblici nel corso di quest’anno. Videogame Streaming Project xCloud è il primo vero tentativo di Microsoft di progettare e lanciare un servizio di streaming per videgame. Se da un lato vi sono differenti punti in comune con PlayStation Now, lanciato da Sony, i due progetti si differenziano in alcuni punti cardine. L’idea di Project xCloud è quella di ...