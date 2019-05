LIVE Sinner-Lehecka | Challenger Ostrava 2019 in DIRETTA | l’azzurro va alla ricerca dei

LIVE Sinner-Djere 3-6 1-6 - 2° turno Atp Budapest 2019 in DIRETTA : l’azzurro lotta ma viene sconfitto : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Jannik Sinner e Laslo Djere, valida per gli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Budapest di tennis: il match tra l’italiano ed il serbo scatterà non prima delle ore 16.30. Sulla terra battuta magiara il lucky loser azzurro tenterà l’impresa contro il numero 5 del seeding. In caso di successo Jannik Sinner scalerebbe ulteriormente il ranking ATP e, dopo essersi ...

LIVE Sinner-Djere 3-6 1-5 - 2° turno Atp Budapest 2019 in DIRETTA : Sinner con le spalle al muro : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Jannik Sinner e Laslo Djere, valida per gli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Budapest di tennis: il match tra l’italiano ed il serbo scatterà non prima delle ore 16.30. Sulla terra battuta magiara il lucky loser azzurro tenterà l’impresa contro il numero 5 del seeding. In caso di successo Jannik Sinner scalerebbe ulteriormente il ranking ATP e, dopo essersi ...

LIVE Sinner-Djere 3-6 0-3 - 2° turno Atp Budapest 2019 in DIRETTA : doppio break di Djere che scappa via! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Jannik Sinner e Laslo Djere, valida per gli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Budapest di tennis: il match tra l’italiano ed il serbo scatterà non prima delle ore 16.30. Sulla terra battuta magiara il lucky loser azzurro tenterà l’impresa contro il numero 5 del seeding. In caso di successo Jannik Sinner scalerebbe ulteriormente il ranking ATP e, dopo essersi ...

LIVE Sinner-Djere 3-6 0-1 - 2° turno Atp Budapest 2019 in DIRETTA : break in apertura di Djere! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Jannik Sinner e Laslo Djere, valida per gli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Budapest di tennis: il match tra l’italiano ed il serbo scatterà non prima delle ore 16.30. Sulla terra battuta magiara il lucky loser azzurro tenterà l’impresa contro il numero 5 del seeding. In caso di successo Jannik Sinner scalerebbe ulteriormente il ranking ATP e, dopo essersi ...

LIVE Sinner-Djere 3-6 - 2° turno Atp Budapest 2019 in DIRETTA : primo set per il serbo ma Sinner c’è! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Jannik Sinner e Laslo Djere, valida per gli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Budapest di tennis: il match tra l’italiano ed il serbo scatterà non prima delle ore 16.30. Sulla terra battuta magiara il lucky loser azzurro tenterà l’impresa contro il numero 5 del seeding. In caso di successo Jannik Sinner scalerebbe ulteriormente il ranking ATP e, dopo essersi ...

LIVE Sinner-Djere 2-5 - 2° turno Atp Budapest 2019 in DIRETTA : il serbo scappa via - ma risultato bugiardo! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Jannik Sinner e Laslo Djere, valida per gli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Budapest di tennis: il match tra l’italiano ed il serbo scatterà non prima delle ore 16.30. Sulla terra battuta magiara il lucky loser azzurro tenterà l’impresa contro il numero 5 del seeding. In caso di successo Jannik Sinner scalerebbe ulteriormente il ranking ATP e, dopo essersi ...

LIVE Sinner-Djere 2-3 - 2° turno Atp Budapest 2019 in DIRETTA : un Sinner solido tiene testa al giovane serbo! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Jannik Sinner e Laslo Djere, valida per gli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Budapest di tennis: il match tra l’italiano ed il serbo scatterà non prima delle ore 16.30. Sulla terra battuta magiara il lucky loser azzurro tenterà l’impresa contro il numero 5 del seeding. In caso di successo Jannik Sinner scalerebbe ulteriormente il ranking ATP e, dopo essersi ...

LIVE Sinner-Djere 1-2 - 2° turno Atp Budapest 2019 in DIRETTA : primi giochi equilibrati! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Jannik Sinner e Laslo Djere, valida per gli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Budapest di tennis: il match tra l’italiano ed il serbo scatterà non prima delle ore 16.30. Sulla terra battuta magiara il lucky loser azzurro tenterà l’impresa contro il numero 5 del seeding. In caso di successo Jannik Sinner scalerebbe ulteriormente il ranking ATP e, dopo essersi ...

LIVE Sinner-Djere 0-1 - 2° turno Atp Budapest 2019 in DIRETTA : subito gioco combattuto! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Jannik Sinner e Laslo Djere, valida per gli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Budapest di tennis: il match tra l’italiano ed il serbo scatterà non prima delle ore 16.30. Sulla terra battuta magiara il lucky loser azzurro tenterà l’impresa contro il numero 5 del seeding. In caso di successo Jannik Sinner scalerebbe ulteriormente il ranking ATP e, dopo essersi ...

LIVE Sinner-Djere - 2° turno Atp Budapest 2019 in DIRETTA : si comincia! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Jannik Sinner e Laslo Djere, valida per gli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Budapest di tennis: il match tra l’italiano ed il serbo scatterà non prima delle ore 16.30. Sulla terra battuta magiara il lucky loser azzurro tenterà l’impresa contro il numero 5 del seeding. In caso di successo Jannik Sinner scalerebbe ulteriormente il ranking ATP e, dopo essersi ...

LIVE Sinner-Djere - 2° turno Atp Budapest 2019 in DIRETTA : l’azzurro vuole guadagnare altri venti posizioni in classifica : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Jannik Sinner e Laslo Djere, valida per gli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Budapest di tennis: il match tra l’italiano ed il serbo scatterà non prima delle ore 16.30. Sulla terra battuta magiara il lucky loser azzurro tenterà l’impresa contro il numero 5 del seeding. In caso di successo Jannik Sinner scalerebbe ulteriormente il ranking ATP e, dopo essersi ...